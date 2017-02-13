Топ Новини
<
>

Домініканська газета сплутала Трампа з Алеком Болдуїном

13 лютого в 02:05

Редакція вже вибачилася перед всіма, кого могла образити публікація.

Болдуин Трамп
У Домінікані сталася з плутанина з Трампом
hollywoodreporter.com
Домініканська газета El Nacional 10 лютого опублікувала статтю про відносини США і Ізраїлю, забезпечивши її фотографією кіноактора Алека Болдуіна з підписом "президент США Дональд Трамп".

Плутанина сталася, очевидно, через те, що Болдуін виконує роль американського президента у телешоу Saturday Night Live на телеканалі NBC.

Болдуин Трамп
Домініканська газета опублікувала фото Алека Болдуіна в образі Трампа
ABCnews

У зв'язку з інцидентом редакція видання вже принесла офіційні вибачення всім, кого "могла образити публікація", повідомило ABC News у неділю, 12 лютого.

Читайте також: У США зняли різдвяну пародію на Путіна і Трампа

Алек Болдуін є прихильником Демократичної партії США і підтримував Барака Обаму під час виборчих кампаній 2008 та 2012 років.

У день інавгурації Дональда Трампа, 20 січня, відомі голлівудські актори вийшли на акцію протесту "Ми виступаємо єдиним Нью-Йорком". В акції взяли участь Шер, Наталі Мерчант, Марк Руффало, Алек Болдуін, Роберт де Ніро, Саллі Філд, Розі Перес, Маріса Томей, Джуліана Мур, Синтія Ніксон, Майкл Мур і багато інших.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Трамп Болдуін пародія
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.21
EUR 28.92
Останні новини