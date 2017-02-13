Домініканська газета сплутала Трампа з Алеком Болдуїном

Редакція вже вибачилася перед всіма, кого могла образити публікація.
Плутанина сталася, очевидно, через те, що Болдуін виконує роль американського президента у телешоу Saturday Night Live на телеканалі NBC.
У зв'язку з інцидентом редакція видання вже принесла офіційні вибачення всім, кого "могла образити публікація", повідомило ABC News у неділю, 12 лютого.
Алек Болдуін є прихильником Демократичної партії США і підтримував Барака Обаму під час виборчих кампаній 2008 та 2012 років.
У день інавгурації Дональда Трампа, 20 січня, відомі голлівудські актори вийшли на акцію протесту "Ми виступаємо єдиним Нью-Йорком". В акції взяли участь Шер, Наталі Мерчант, Марк Руффало, Алек Болдуін, Роберт де Ніро, Саллі Філд, Розі Перес, Маріса Томей, Джуліана Мур, Синтія Ніксон, Майкл Мур і багато інших.DT.UA