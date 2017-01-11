Доходи росіян падають два роки поспіль

Востаннє доходи громадян РФ росли в жовтні 2014 року.

Доходи росіян продовжують падати Pixabay

Реальні доходи громадян Росії у листопаді 2016 року продовжили падіння 25-ий місяць поспіль. Порівняно з жовтнем 2014 року, коли доходи зростали останній раз - спад становив 12,7%, наголошується в моніторингу НДУ ВШЕ "Населення Росії в 2016 році".

"У листопаді 2016 року середнедньодушеві доходи населення склали 30,8 тис. рублів, що в реальному вимірі відповідає 94,4% від минулорічного показника. Тривалість спаду реальних доходів населення за підсумками листопада сягнула двадцяти п'яти місяців", - повідомляється в моніторингу ВШЕ, передають РИА Новости.

В порівнянні з жовтнем 2014 року - останнім періодом зростання реальних доходів - падіння реальних доходів становило 12,7%. Реальні грошові доходи росіян у листопаді в річному вираженні впали на 5,6%.

За даними дослідження, динаміка доходів населення за 11 місяців 2016 року не покращилася в порівнянні з торішньою динамікою, і переходу до зростання доходів поки не проглядається.

Як повідомляється, для жителів Росії головною подією 2016 року стала криза.