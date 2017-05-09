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Додон був єдиним іноземним главою держави на параді в Москві

9 травня в 14:52

На московському параді 15 років не було молдавських президентів.

Игорь Додон1
Додон став першим президентом Молдови на параді в Москві за 15 років
Ігор Додон / Twitter
Президент Молдови Ігор Додон виявився єдиним іноземним главою держави, який відвідав військовий парад на Червоній Площі в Москві з нагоди 9 травня.

У списку офіційних осіб, опублікованому на сайті Кремля, зазначається, що крім участі в параді, Додон взяв участь у покладанні квітів до Могили Невідомого Солдата в Олександрівському Саду та урочистому прийомі з нагоди сімдесят другої річниці перемоги.

Додон став першим за 15 років президентом Молдови, відвідав військовий парад в Москві.

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Раніше повідомлялося, що повітряну частину військового параду 9 травня на Червоній площі в Москві вирішили скасувати через несприятливі для польотів погодних умов

За матеріалами: DT.UA
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Теги Москва президент Молдова
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