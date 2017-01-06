До Німеччини прибула військова техніка для бронетанкової бригади США у Східній Європі

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Серед доставленого до Європи військового майна США – танки "Абрамс", САУ "Паладин" та БМП "Бредлі".

До Німеччини прибула американська бронетехніка apt. John Farmer, 1st Brigade Combat Team, 1st Cav

В порту німецького міста Бремерхафен почалося розвантаження військової техніки третьої бронетанкової бригадної бойової групи четвертої піхотної дивізії ЗС США, яка перекидається до Східної Європи в рамках заходів зі стримування

Як повідомляє російська редакція Deutsche Welle, з Німеччини бойові машини по залізничних коліях відправлять до Польщі. За інформацією Бундесверу, для транспортування потрібні 900 вагонів, загальна довжина яких становитиме 14 кілометрів.

Першу партію техніки вивантажують з транспортного судна під назвою "Resolve" ("Рішучість"), яке пришвартувалося в Бремерхафені ще 4 січня. Ще два судна - Freedom" ("Свобода") та "Endurance" ("Стійкість"), повинні прибути до німецьких портів до 8 січня.

Наголошується, що більшу частину американських військовослужбовців даної бригадної групи (більше 4 тисяч осіб), доставлять до Польщі літаками.

Як повідомляє агентство Reuters, серед техніки, що прибула до Європи – 87 основних бойових танків M1A1 "Абрамс", 20 САУ "Паладин" та 136 БМП "Бредлі".

Про плани США розмістити в Східній Європі додаткову третю бронетанкову бригаду, стало відомо в березні минулого року. Близько 4,2 тисяч військовослужбовців розмістяться в Литві, Латвії, Естонії, Польщі, Румунії і Болгарії на ротаційній основі.

У листопаді представник Пентагону Пітер Кук заявив, що США буде продовжувати зміцнювати свої військові сили в Європі за планом, незалежно від намірів Дональда Трампа, який переміг на виборах президента