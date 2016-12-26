Для жителів Росії головною подією 2016 року стала криза

Головною подією року більше 40% росіян назвали кризу, зростання цін і в цілому важку економічну ситуацію.

Жителям Росії майже нічого згадати, крім кризи Андрій Товстиженко, ZN.UA

Дослідницький холдинг Ромир, підбиваючи підсумки року, попросив респондентів назвати найбільш значущі, на їхню думку, події 2016 рокуі в світі. З'ясувалося, що рік запам'ятався в основному негативними подіями.

При відповіді на запитання про подію року для Росії думки розділилися наступним чином. Кожен четвертий респондент (25%) назвав головною подією року кризу в країні. Якщо до цієї цифри додати ще 17% росіян, яким рік запам'ятався зростанням цін і високою інфляцією, то виходить цифра в 42% респондентів, для яких 2016 рік асоціюється з важкою економічною ситуацією в країні. у минулому році про кризу і девальвацію рубля говорили лише 9% респондентів.

Кожен п'ятий респондент (21%) згадав про допінговий скандал з російськими спортсменами та їх дискваліфікацію на Олімпіаді в Ріо. Ще 20% опитаних назвали подією року триваючу військову операцію в Сирії. А ось такі, здавалося б, позитивні події, як відновлення відносин з Туреччиною і вибори депутатів до Держдуми, не справили на жителів Росії враження, зібравши всього 4% і 2% голосів відповідно.

Ромир

В опитуванні взяли участь 1000 респондентів у віці від 18 до 60 років і старше, що проживають у містах з населенням понад сто тисяч осіб. Вибірка репрезентує доросле міське населення Росії.

Нагадаємо, що за даними "Левада-центру", найбільш значущими для жителів Росії стали зростання цін/знецінення грошей (30%), обрання Дональда Трампа президентом США (28%), відсторонення російських спортсменів від участі в Олімпійських Іграх/в Параолімпіаді в Ріо-де-Жанейро через допінговий скандал (23%), Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро (23%), збройний конфлікт у Сирії (22%). Вибори депутатів Державної думи Росії згадали 13% респондентів, Панамський офшорний скандал – 1%.