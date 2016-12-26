Для жителів Росії головною подією 2016 року стала криза

Головною подією року більше 40% росіян назвали кризу, зростання цін і в цілому важку економічну ситуацію.
При відповіді на запитання про подію року для Росії думки розділилися наступним чином. Кожен четвертий респондент (25%) назвав головною подією року кризу в країні. Якщо до цієї цифри додати ще 17% росіян, яким рік запам'ятався зростанням цін і високою інфляцією, то виходить цифра в 42% респондентів, для яких 2016 рік асоціюється з важкою економічною ситуацією в країні. у минулому році про кризу і девальвацію рубля говорили лише 9% респондентів.
Кожен п'ятий респондент (21%) згадав про допінговий скандал з російськими спортсменами та їх дискваліфікацію на Олімпіаді в Ріо. Ще 20% опитаних назвали подією року триваючу військову операцію в Сирії. А ось такі, здавалося б, позитивні події, як відновлення відносин з Туреччиною і вибори депутатів до Держдуми, не справили на жителів Росії враження, зібравши всього 4% і 2% голосів відповідно.
В опитуванні взяли участь 1000 респондентів у віці від 18 до 60 років і старше, що проживають у містах з населенням понад сто тисяч осіб. Вибірка репрезентує доросле міське населення Росії.
Нагадаємо, що за даними "Левада-центру", найбільш значущими для жителів Росії стали зростання цін/знецінення грошей (30%), обрання Дональда Трампа президентом США (28%), відсторонення російських спортсменів від участі в Олімпійських Іграх/в Параолімпіаді в Ріо-де-Жанейро через допінговий скандал (23%), Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро (23%), збройний конфлікт у Сирії (22%). Вибори депутатів Державної думи Росії згадали 13% респондентів, Панамський офшорний скандал – 1%.DT.UA