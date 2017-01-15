Директор ЦРУ порадив Трампу бути обережним із Кремлем

Обраному президенту США слід бути обережнішими у висловлюваннях і аналізувати наслідки своїх дій.

Керівник ЦРУ Бреннан дав кілька порад майбутньому президентові США

Директор ЦРУ Джон Бреннан закликав обраного президента СШАбути більш стриманим у публічних заявах і дотримуватися обережності у відносинах із російським режимом, передає Reuters

"Спонтанність не сприяє захисту національних інтересів. Тому коли Трамп говорить або реагує на щось, йому необхідно переконатися, що він розуміє, як це може вплинути на США", – заявив Бреннан у неділю, 15 січня.

Керівник ЦРУ вказав на необхідність обережності у вибудовуванні відносин із Росією, так як у Трампа ще немає повної уяви про небезпеки для багатьох країн, які від неї виходять.

Бреннан також висловив подив у зв'язку з висловлюваннями обраного президента про роботу спецслужб після публікації про наявність у РФ компромату на нього.

Раніше видання Wall Street Journal писало, що доповідь про "російський компромат" на Трампа підготував колишній британський розвідник. "Досьє" також було підготовлено на супротивників Трампа від Демократичної і Республіканської партії США, і російські офіційні особи могли його використовувати для шантажу обраного президента.

Трамп написав на своїй сторінці у Twitter, що інформація про російський компромат на нього вигадка і "сфабриковані новини". При цьому він розкритикував спецслужби США за появу таких "новин". Разом з тим, як пише агентство Associated Press, компромат на Трампа поширюється швидше, ніж журналісти можуть перевірити його справжність. У свою чергу, сам Трамп назвав досьє "неправдоподібним і вважає його "політичної полюванням на відьом".