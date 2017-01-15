Директор ЦРУ порадив Трампу бути обережним із Кремлем

Обраному президенту США слід бути обережнішими у висловлюваннях і аналізувати наслідки своїх дій.
"Спонтанність не сприяє захисту національних інтересів. Тому коли Трамп говорить або реагує на щось, йому необхідно переконатися, що він розуміє, як це може вплинути на США", – заявив Бреннан у неділю, 15 січня.
Керівник ЦРУ вказав на необхідність обережності у вибудовуванні відносин із Росією, так як у Трампа ще немає повної уяви про небезпеки для багатьох країн, які від неї виходять.
Бреннан також висловив подив у зв'язку з висловлюваннями обраного президента про роботу спецслужб після публікації про наявність у РФ компромату на нього.
Раніше видання Wall Street Journal писало, що доповідь про "російський компромат" на Трампа підготував колишній британський розвідник. "Досьє" також було підготовлено на супротивників Трампа від Демократичної і Республіканської партії США, і російські офіційні особи могли його використовувати для шантажу обраного президента.
Трамп написав на своїй сторінці у Twitter, що інформація про російський компромат на нього вигадка і "сфабриковані новини". При цьому він розкритикував спецслужби США за появу таких "новин". Разом з тим, як пише агентство Associated Press, компромат на Трампа поширюється швидше, ніж журналісти можуть перевірити його справжність. У свою чергу, сам Трамп назвав досьє "неправдоподібним і вважає його "політичної полюванням на відьом".DT.UA