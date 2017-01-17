Десятки людей загинули від авіаудару по табору біженців у Нігерії

Жертвами авіаудару стали шестеро співробітником місії Міжнародного Червоного Хреста.

ВПС Нігерії випадково розбомбили табір біженців

ЛітакВПС помилково завдав удару по табору біженців у штаті Борно.

Співробітники організації "Лікарі без кордонів" повідомили, що від удару загинули близько 50 осіб, ще 120 отримали поранення, переадет AFP.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив про загибель шістьох співробітників місії. Офіційної інформації про кількість жертв немає.

Представник військового командування генерал Лакі Ірабоа підтвердив, що серед постраждалих багато представників Червоного Хреста і "Лікарів без кордонів". Генерал допустив, що удар міг бути нанесений помилково, так як в цьому районі Нігерії останнім часом активізувалися бойовики терористичної організації "Боко харам", передає Reuters.

Як повідомлялося, 25 грудня урядові війська Нігерії захопили основний військовий табір "Боко харам" у Самбіса-Форест.

"Боко харам" - радикальна нігерійська ісламістська організація. У травні 2014 року внесена Радою Безпеки ООН у список терористичних організацій. У березні 2015 року "Боко харам" присягнула на вірність угрупованню "Ісламська держава" і змінила назву на "Західноафриканську провінцію "Ісламської держави".