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Депутат Європарламенту закликала РФ звільнити Сущенко

8 лютого в 22:56

8 лютого незаконно затриманий Росією український журналіст відзначає день народження.

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Депутат Європарламенту вимагає звільнити Сущенко
Укрінформ
Член комітету Європарламенту з питань парламентського співробітництва між Україною та ЄС, заступник голови комітету з охорони навколишнього середовища Ребекка Хармс закликає Росію звільнити незаконно затриманого українського журналіста Романа Сущенка.

"В його день народження і в 131-й день його перебування у Лефортовській в'язниці я закликаю: відпустіть фальсифікованого обвинуваченого. Звільніть Сущенко", - написала вона в Twitter.


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3 жовтня Федеральна служба безпеки РФ підтвердила затримання в Москві українського журналіста Романа Сущенка, назвавши його кадровим співробітником української військової розвідки. Проти українського громадянина відкрили кримінальне провадження за статтею "шпигунство".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна Сущенко йога twitter журналісти Рома народження комітети незаконно
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