Депутат Європарламенту закликала РФ звільнити Сущенко

8 лютого незаконно затриманий Росією український журналіст відзначає день народження.

Депутат Європарламенту вимагає звільнити Сущенко Укрінформ

Член комітету Європарламенту з питань парламентського співробітництва між Україною та ЄС, заступник голови комітету з охорони навколишнього середовища Ребекка Хармс закликає Росію звільнити незаконно затриманого українського журналіста Романа Сущенка

"В його день народження і в 131-й день його перебування у Лефортовській в'язниці я закликаю: відпустіть фальсифікованого обвинуваченого. Звільніть Сущенко", - написала вона в Twitter.

3 жовтня Федеральна служба безпеки РФ підтвердила затримання в Москві українського журналіста Романа Сущенка, назвавши його кадровим співробітником української військової розвідки. Проти українського громадянина відкрили кримінальне провадження за статтею "шпигунство".