Депутат Європарламенту закликала РФ звільнити Сущенко

8 лютого незаконно затриманий Росією український журналіст відзначає день народження.
"В його день народження і в 131-й день його перебування у Лефортовській в'язниці я закликаю: відпустіть фальсифікованого обвинуваченого. Звільніть Сущенко", - написала вона в Twitter.
On his birthday & day131 in Lefortovo prison I ask: drop spurious charges #FreeSushchenko #LetMyPeopleGo @mfa_russia pic.twitter.com/jOmMJkmSl2— Rebecca Harms (@RebHarms) 8 февраля 2017 г.
3 жовтня Федеральна служба безпеки РФ підтвердила затримання в Москві українського журналіста Романа Сущенка, назвавши його кадровим співробітником української військової розвідки. Проти українського громадянина відкрили кримінальне провадження за статтею "шпигунство".DT.UA