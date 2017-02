Депутат Європарламенту закликала РФ звільнити Сущенко

Член комітету Європарламенту з питань парламентського співробітництва між Україною та ЄС, заступник голови комітету з охорони навколишнього середовища Ребекка Хармс закликає Росію звільнити незаконно затриманого українського журналіста Романа Сущенка

"В його день народження і в 131-й день його перебування у Лефортовській в'язниці я закликаю: відпустіть фальсифікованого обвинуваченого. Звільніть Сущенко", - написала вона в Twitter.

On his birthday & day131 in Lefortovo prison I ask: drop spurious charges #FreeSushchenko #LetMyPeopleGo @mfa_russia pic.twitter.com/jOmMJkmSl2