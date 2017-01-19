Давос. Європа не зможе добитися завершення війни в Україні без США - голова МЗС Польщі

Ващиковський переконаний, що Москві потрібен ворог у Європі, а не партнер.

Ващиковський і Могеріні переконані, що санкції проти Росії будуть діяти, скільки треба. weforum.org

Європі доведеться попрацювати над тим, щоб переконати США на чолі з Дональдом Трампом лишитися прихильним до союзників. Тому що без допомоги Вашингтона європейським країнам буде тяжко захистити себе від Росії.

Про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі сказав міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський.

"Нам потрібно переконати США лишитися з нами. Тому що без американців Європа не зможе вирішити проблему конфлікту на Сході України і проблему стримування Росії. Ми намагалися багато разів зробити так, щоб можна було обійтися без американців. Були провальні ініціативи Європи консолідувати військові сили. І зараз ми знову повернулися до НАТО", - сказав польський дипломат.

Разом з тим, він зауважив, що у Вашингтоні завтра почне роботу не просто адміністрація Трампа, це буде республіканська адміністрація. Тому є надія, що з Вашингтоном вдасться порозумітися. Ващиковський нагадав, що від початку війни в Україні Європа зайняла позицію стримування, але при цьому лишила двері для діалогу відчиненими. Однак, на його думку, Москва не хоче говорити.

"Що б ми не запропонували Росії, вона це відкине. Проблема в тому, що ми потрібні Володимиру Путіну, але не як друг, а як ворог. Так він може виправдатися перед своїми громадянами, чому він не може реалізувати потенціал і добитися процвітання для такої багатої і великої країни. Тому що, мовляв, вороги навколо", - сказав голова польського МЗС.

Коментуючи європейські санкції проти Росії, польський дипломат зауважив, що їх навіть не варто обговорювати. Тому що Мінські угоди досі не виконані, а значить причин для скасування економічного тиску з боку ЄС немає. Таку ж думку висловила і верховний представник ЄС з питань безпеки і закордонниз справ Федеріка Могеріні.

"В Росії постійно чекають, що в ми не зможемо досягти єдності, а потім що наша спільна позиція розвалиться через якісь внутрішні протиріччя. Але нічого такого не відбулося і не відбудеться", - сказала вона.

Могеріні запевнила, що санкції будуть діяти і далі, але при цьому вона зауважила, що вони - не самоціль. Головна мета санкцій - добитися завершення війни в Донбасі і деокупації українського Криму.

Тим часом, в Давосі виконавчий директор Фонду прямих інвестицій РФ Кирило Дмітрієв заявив, що санкції Заходу нічого не добилися. Він звернув увагу на те, що російська зовнішня політика так і не змінилася. А віце-прем'єр Росії Ігор Шувалов назвав війну проти України "суверенною політикою" Росії, на яку, за його словами, жодні санкції не вплинуть.

Нагадаємо, що в Давосі Держсекретар США Джон Керрі Керрі запевняв, що санкції проти Росії спрацювали. При цьому він наголосив, що Вашингтон серйозно працював над тим, щоб зберегти єдність щодо них.