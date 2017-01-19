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Давос. Росія стала черговою країною, яка зневажає правила - експерт

19 січня в 18:51

Історик вказала, що у Європи вже є невдалий досвід спроб вирішити такі проблеми з 30-х років 20-го століття.

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Росія поповнила ряди країн у історії, які вирішили наплювати на міжнародні правила.
GlobalPost
 Поведінка Росії частково продиктована емоційною образою. В Москві постійно згадують про велич СРСР, якої тепер немає в Росії. Але проблема не лише в цьому. Про це сказала історик Оксфорського університету Маргарет Макмілан на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Росія - це просто чергова країна, яка зневажає правида. І питання в тому, як ми впораємось з цим викликом. В 30-х роках теж були країни, які наплювали на правила, і у світу тоді поганенько вдалося вирішити цю проблему", - сказала вона.

Історик нагадала, як після Другої світової війни ядерна зброя зіграла роль стримування, що змусило США і СРСР сісти за стіл переговорів. Зараз, на її думку, теж потрібно знайти причину, яка б змусила сторони вести діалог.

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Нагадаємо, що сьогодні у Давосі голова МЗС Словаччини закликав віце-прем'єра Росії виконати Мінські угоди. За його словами, відновлення співпраці з ЄС в нормальному режимі неможливе, якщо Москва не лишить Україну в спокої.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія США переговори Європа Давос
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