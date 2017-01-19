Давос. Росія стала черговою країною, яка зневажає правила - експерт

Історик вказала, що у Європи вже є невдалий досвід спроб вирішити такі проблеми з 30-х років 20-го століття.

Росія поповнила ряди країн у історії, які вирішили наплювати на міжнародні правила. GlobalPost

Поведінка Росії частково продиктована емоційною образою. В Москві постійно згадують про велич СРСР, якої тепер немає в Росії. Але проблема не лише в цьому. Про це сказала історик Оксфорського університету Маргарет Макмілан на Всесвітньому економічному форумі в

"Росія - це просто чергова країна, яка зневажає правида. І питання в тому, як ми впораємось з цим викликом. В 30-х роках теж були країни, які наплювали на правила, і у світу тоді поганенько вдалося вирішити цю проблему", - сказала вона.

Історик нагадала, як після Другої світової війни ядерна зброя зіграла роль стримування, що змусило США і СРСР сісти за стіл переговорів. Зараз, на її думку, теж потрібно знайти причину, яка б змусила сторони вести діалог.

Нагадаємо, що сьогодні у Давосі голова МЗС Словаччини закликав віце-прем'єра Росії виконати Мінські угоди. За його словами, відновлення співпраці з ЄС в нормальному режимі неможливе, якщо Москва не лишить Україну в спокої.