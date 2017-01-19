Давос. Мей бачить Британію серед світових економічних лідерів після Brexit

Вона пообіцяла, що її країна лишиться прихильною до глобалізації і вільної торгівлі.

Мей вважає, що Brexit дозволить Британії стати одним з торговельних лідерів світу.

Виступаючи перед політичною і бізнес-елітою на Всесвітньому економічному форумів Давосі, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила, що її країна зробить "крок вперед до нової ролі лідера" в світовій економіці після Brexit.

Вона зауважила, що Британія по суті своїй торгова країна. І саме вихід з ЄС дозволить їй стати справді глобальним торговельним гравцем. Мей також запевнила присутніх, що відмова Британі від Євросоюзу не означає відмову від Європи в цілому. При цьому вона вказала на те, що різні країни на континенті по-різному оцінюють братанські дії.

"Я готова виступити на захист вільних ринків, вільної торгівлі і глобалізації. Але я також хочу показати, ці сили можуть працювати на благо усіх", - сказала Мей.

Нещодавно прем'єр Британії повідомила про вихід країни із загального ринку ЄС. Мей також підкреслила той факт, що Лондон продовжить підтримувати зовнішньополітичні пріоритети Брюсселя навіть після виходу країни зі складу ЄС. Зокрема, режим санкцій щодо Росії за її дії на сході України і анексію Криму.

Раніше видання Financial Times писало, що Мей взяла курс на відмову Британії від єдиного ринкуЄС. Мей сказала, що вона хоче дати британським компаніям максимальну свободу торгівлі та доступ до єдиного ринку, але не ціною вільного переміщення або підпорядкування суддям у Люксембурзі.