Через стихію мільйони людей в Чилі залишилися без нормального водопостачання

Жертвами повені стали чотири людини.
Населення міста запасеться бутильованої водою. Ресторани і приватні підприємства закриті за наказом влади, скасовані заняття в школах. Водопостачання буде відновлено після того, як рівень забруднення в річці Майпо знизиться,повідомляє "Російська служба Бі-бі-сі".
В результаті повеней і зсувів загинули як мінімум чотири людини. У ряді гірських районів-за рясних опадів перервано автомобільне сполучення, і деякі населені пункти виявилися відрізаними від світу.
Нагадаємо, що на початку січня в Чилі вирували лісові пожежі.Русская служба Би-би-си