Через стихію мільйони людей в Чилі залишилися без нормального водопостачання

Жертвами повені стали чотири людини.

Повінь в Чилі відрізало від світу цілі райони Instagram/masakre

Влада столиці Чилі - Станьяго розпорядилися відключити подачу питної води чотирьом мільйонам людей. Така міра викликана тим, що зсуви, які відбулися в результаті потужних злив, призвели до забруднення води в річці, з якої ведеться водопостачання міста.

Населення міста запасеться бутильованої водою. Ресторани і приватні підприємства закриті за наказом влади, скасовані заняття в школах. Водопостачання буде відновлено після того, як рівень забруднення в річці Майпо знизиться,повідомляє "Російська служба Бі-бі-сі".

В результаті повеней і зсувів загинули як мінімум чотири людини. У ряді гірських районів-за рясних опадів перервано автомобільне сполучення, і деякі населені пункти виявилися відрізаними від світу.

Нагадаємо, що на початку січня в Чилі вирували лісові пожежі.