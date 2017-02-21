Частина уряду Франції думає підтримати Макрона замість кандидата від своєї партії

Представники Соціалістів стурбовані крайньою лівою позицією Бенуа Амона.

Еммануель Макрон може розраховувати на підтримку від частини Соціалістів Wikimedia commons

Міністр аграрної політики Стефан Ле Фоль повідомив, що на президентських виборах він схиляється до підтримки незалежного кандидатазамість кандидата від своєї партії Бенуа Амона. Незадовго до цього, міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро також засумнівався у своїй підтримці офіційного кандидата від Соціалістів, повідомляє Reuters

Еро сказав, що не вирішив, кого з двох кандидатів підтримає, однак зазначив, що очікує програму Макрона. У той час як офіційний кандидат від Соціалістів Бенуа Амон все більше зміщується вліво, проводячи переговори з представниками інших лівих партій, самі Соціалісти все більше віддають перевагу помірному Макрону.

Сам Амон продовжує переговори з іншими лівими партіями. Не досягнувши результатів у переговорах з Жан-Люк Меланшоном, Амон просигналізував про готовність "Зелених" співпрацювати з Соціалістами.

Раніше повідомлялося, що кандидат від Соціалістичної партії Бенуа Амон і представник крайніх лівих Жан-Люк Меланшон ведуть переговори щодо об'єднання зусиль на парламентських виборах у Франції. Дві провідні ліві сили Франції обмірковують домовитися про висунення єдиного кандидата, щоб

Нагадаємо, що президентські вибори у Франції відбудуться у два раунди - 23 квітня і 7 травня 2017 року.

Більше про вибори у Франції читайте у статті Надії Коваль "Хто зробить Францію новою? DT.UA.