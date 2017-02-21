Частина уряду Франції думає підтримати Макрона замість кандидата від своєї партії

Представники Соціалістів стурбовані крайньою лівою позицією Бенуа Амона.
Еро сказав, що не вирішив, кого з двох кандидатів підтримає, однак зазначив, що очікує програму Макрона. У той час як офіційний кандидат від Соціалістів Бенуа Амон все більше зміщується вліво, проводячи переговори з представниками інших лівих партій, самі Соціалісти все більше віддають перевагу помірному Макрону.
Сам Амон продовжує переговори з іншими лівими партіями. Не досягнувши результатів у переговорах з Жан-Люк Меланшоном, Амон просигналізував про готовність "Зелених" співпрацювати з Соціалістами.мати шанси поборотися за посаду президента.
Нагадаємо, що президентські вибори у Франції відбудуться у два раунди - 23 квітня і 7 травня 2017 року.
Більше про вибори у Франції читайте у статті Надії Коваль "Хто зробить Францію новою? DT.UA.DT.UA