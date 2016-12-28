Charlie Hebdo опублікував карикатури на тему катастрофи російського Ту-154

Карикутуры опубліковані на сайті видання і у свіжому випуску журналу.

Французькі карикатуристи не обійшли увагою російський військово-транспортний літак, що розбився на шляху до Сирії globallookpress.com

Французький сатиричний журнал Charlie Ebdo опублікував на своєму сайті карикатуру,присвячену авіакатастрофі Ту-154 Міністерства оборони Російської Федерації.

На малюнку зображений падаючий літак, на тлі якого соліст хору їм. Александрова співає по нотах протяжний звук "А-а-а-а-а-а". Малюнок супроводжує підпис: "Репертуар хору Червоної армії розширюється".

«Репертуар хору Червоної армії розширюється» charliehebdo.fr

У свіжому випуску журналу також опублікована карикатура на тему авіакатастрофи із зображенням падаючого літака і підписом "Погані новини – Путіна всередині не було". Фотокопію малюнку опублікував російський блогер Рустем Адагамов на своїй сторінці у Twitter увечері в середу, 28 грудня.

«Погані новини – Путіна всередині не було» https://twitter.com/adagamov

Нагадаємо, 25 грудня в акваторії Сочі зазнав аварії літак Ту-154 Міністерства оборони Російської Федерації. На борту знаходилися 92 людини, в тому числі учасники ансамблю імені Александрова, знімальні групи "Первого канала", НТВ і телеканалу "Звезда", а також член ради при президентові РФ Єлизавета Глінка, яка незаконно ввивозила українських дітей з окупованого Донбасу. Пасажири літака летіли до Сирії на російську авіабазу Хмеймім з новорічним концертом.

Детальніше про катастрофу читайте в матеріалі DT.UA "Катастрофа російського Ту-154: головне".