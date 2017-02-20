Британія повинна захистити Балтію від Росії - The Times

Британський оглядач сумнівається, що це може зробити США чи Німеччина.

Британії варто подумати, як посилити свої війська в Естонії в разі російської агресії.

Кінець ери Pax Americana в Європі відчувався у повітрі під час Мюнхенської конференції безпеки, яка пройшла в минулі вихідні. Короткий виступ міністра оборони США Джеймса Меттіса, який розчарував, і непереконливі слова віце-президентане змогли залагодити шкоду від байдужої балаканини президента Дональда Трампа.

Європа публічно можливо і висловлює сподівання на краще. Але приватно в розмові з іншими делегатами вона дала чітко зрозуміти, що готується до найгіршого.

Про це на сторінках The Times пише оглядач Едвард Лукас, який додає, що Велика Британія через це опинилася в складному становищі. Вона виходить з ЄС, але все ж лишається важливою військовою силою на новій передовій лінії Європи - в регіоні Балтійського моря.

"Вперше з 1980-х років Британія має серйозні військові зобов'язання в Європі. Ми стали "опорною державою" в Естонії, відправляючи туди війська і координуючи оборону. Канада робить це ж саме в Латвії, Німеччина - в Литві, а США - в Польщі. Батальйон в Естонії постав перед вимогою високого рівня служби, який ми не практикували за останні 30 років. В Іраку і Афгагістані ми воювали проти бойовиків, чиїм найбільш грізним озброєнням були саморобні міни. Росія ж, натомість, - ворог першого світу", - йдеться в статті.

Автор додає, що сьогодні Кремлю бракує сили СРСР, але Володимир Путін використав доходи від продажу нафти і газу для відновлення боєздатності російської армії. Лукас відзначає російські системи протиповітряної оборони, а також кількісну перевагу у танках і артилерії.

У Естонії немає власних військовоповітряних сил. Британські військові літаки базуються в Балтійському регіоні лише щоб перехоплювати російських порушників, а не вести реальну війну спільно з наземними британськими силами. Перевантажений королівський флот ще не базується в Балтії взагалі.

"Якщо виникне криза, як ми допоможемо нашим військам в Естонії? Раніше відповіддю було: "Зателефонуємо в Пентагон". Тепер нам потрібна нова відповідь", - пише оглядач.

Він додає, що Росія може добитися успіху, якщо швидко буде "підвищувати ставки".

"Що ми зробимо, якщо Кремль встановить безпілотну зону над Балтією і підкріпить цей крок випробуванням невеликої бомби з ядерним зарядом?" - йдеться в статті.

Британський оглядач звертає увагу на те, що зараз п'ять країн Північної Європи, три країни Балтії і Польща поспіхом працюють над новими домовленостями в сфері безпеки і оборони.

"Але цьому північноєвропейсько-балтійсько-польському маленькому НАТО потрібна опора, яка б заповнила прогалини в обороні. Іншими словами, їм потрібне керівництво країни, у якої є дипломатичний і військовий вплив. Оскільки щодо майбутнього лідерства Франції, Німеччини і США є сумніви, такою країною може стати Британія. І наші зобов'язання в Естонії, можливо, лише початок наших дій в Балтії", - йдеться в статті.

На думку оглядача, допомога з об'єднанням сил на передовій зараз може дозволити запобігти війні з Росією.

Раніше голова МЗС Британії запевнив Україну в підтримці. Очільник британського зовнішньополітичного відомства зазначив, що в Росії зараз переважають реваншистські тенденції, а також вказав на необхідність НАТО оперативно реагувати гібридні загрози з боку РФ.