Близько 40 депутатів-республіканців пропонують переглянути участь Фійона у президентських виборах

Депутати розраховують на екстрену зустріч з кандидатом в президенти.

Фійон втрачає підтримку серед депутатів своєї партії

Близько 40 депутатів від Республіканської партіїзакликали Франсуа Фійона зустрітися для обговорення його участі у президентських виборах. Представники Республіканців переживають, що Фійон не зможе гідно представити їх партію на виборах, повідомляє Reuters

У своєму зверненні депутати нагадали, що 1 лютого Фійон попросив 15 днів для вирішення проблеми зі справою проти його дружини. Тоді кандидат у президенти стверджував, що це політичні спекуляції і, сприяючи розслідуванню, він зможе швидко залагодити цю справу.

Проте термін майже закінчився, зазначають депутати, а справа не закрита й рейтинги партії і кандидата падають. Представники республіканців сподіваються, що Фійон негайно проведе з ними зустріч, де буде вирішено, в якому вигляді партія зможе гідно боротися на цих виборах.

Раніше повідомлялося, що ву справі дружини кандидата в президенти Франсуа Фійона. Пенелопу Фійон звинувачують у розкраданні і незаконному привласненні державних коштів.