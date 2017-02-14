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Близько 40 депутатів-республіканців пропонують переглянути участь Фійона у президентських виборах

14 лютого в 16:36

Депутати розраховують на екстрену зустріч з кандидатом в президенти.

Фийон
Фійон втрачає підтримку серед депутатів своєї партії
Близько 40 депутатів від Республіканської партії Франції закликали Франсуа Фійона зустрітися для обговорення його участі у президентських виборах. Представники Республіканців переживають, що Фійон не зможе гідно представити їх партію на виборах, повідомляє Reuters.

У своєму зверненні депутати нагадали, що 1 лютого Фійон попросив 15 днів для вирішення проблеми зі справою проти його дружини. Тоді кандидат у президенти стверджував, що це політичні спекуляції і, сприяючи розслідуванню, він зможе швидко залагодити цю справу.

Проте термін майже закінчився, зазначають депутати, а справа не закрита й рейтинги партії і кандидата падають. Представники республіканців сподіваються, що Фійон негайно проведе з ними зустріч, де буде вирішено, в якому вигляді партія зможе гідно боротися на цих виборах.

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Раніше повідомлялося, що в парламенті Франції пройшли обшуки у справі дружини кандидата в президенти Франсуа Фійона. Пенелопу Фійон звинувачують у розкраданні і незаконному привласненні державних коштів.

За матеріалами: DT.UA
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Теги президент вибори Франція рейтинг
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