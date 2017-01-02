Більшість шотландців не хоче референдуму про незалежність

За проведення референдуму виступили 38,5% опитаних.

Майже 62% шотландців не хоче референдуму про незалежність

Майже 62% шотландців не підтримують ідею проведення нового референдуму про незалежність від Великої Британії цього року. Такими є дані опитування, проведеного для Glasgow's Herald.

Зазначається, що 61,5% шотландців виступають проти другого референдуму про незалежність у цьому році, за проведення референдуму виступили 38,5% опитаних, передає Euractiv.

Видання відзначило, що це все відбувається на тлі заяв британського прем'єра Терези Мей про реалізацію статті 50 Лісабонського договору.

Нагадаємо, що прихильники так званого Brexit перемогли у Великобританії за результатами референдуму про збереження членства країни в Євросоюзі. Так, за вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за збереження членства – 48,1%. При цьому Шотландія, Північна Ірландія і Гібралтар проголосували за те, щоб залишатися в ЄС.

У 2014-му на референдумі про незалежність 55% проголосували за те, щоб лишитися у складі Великої Британії. 45% підтримали незалежність Шотландії.