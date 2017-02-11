Топ Новини
<
>

Білорусь скасувала заборону на в'їзд Сергія Жадана

11 лютого в 20:11

Письменник не тримає зла на владу країни.

Жадан запрет
Жадану скасували заборону на перебування в Білорусі
Білорусь скасувала заборону на в'їзд Сергія Жадана, про це повідомила білоруська редакція "Радіо Свобода".

"Те, що питання позитивно вирішилося, це гарне свідчення, що протиріч між нами немає. Дуже розраховую на те, що це не тенденція, а випадок", - прокоментував ситуацію Сергій Жадан.

Читайте також: Жадан і Андрухович: поетичний тур Європою

Раніше український письменник Сергій Жадан повідомив, що його затримали в Мінську, протримали ніч в камері, після чого заборонили в'їзд в республіку на невизначений термін. За словами Жадана, це пов'язано з тим, що його підозрюють в Росії в "терористичній діяльності", а Білорусь перебуває з РФ в одній візовій зоні.

МЗС викликав посла Білорусі у зв'язку із затриманням письменника. Міністри закордонних справ України Павло Клімкін і Білорусі Володимир Макей обговорили ситуацію, яка склалася у зв'язку із затриманням в Мінську Сергія Жадана.

Читайте також
Теги Білорусь Жадан мінування заборона Свобода радіо Україна письменник
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.03
EUR 28.90
Останні новини