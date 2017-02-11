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Письменник не тримає зла на владу країни.

Жадану скасували заборону на перебування в Білорусі

Білорусь скасувала заборону на в'їзд Сергія Жадана , про це повідомила білоруська редакція " Радіо Свобода ".

"Те, що питання позитивно вирішилося, це гарне свідчення, що протиріч між нами немає. Дуже розраховую на те, що це не тенденція, а випадок", - прокоментував ситуацію Сергій Жадан.

Раніше український письменник Сергій Жадан повідомив, що його затримали в Мінську, протримали ніч в камері, після чого заборонили в'їзд в республіку на невизначений термін. За словами Жадана, це пов'язано з тим, що його підозрюють в Росії в "терористичній діяльності", а Білорусь перебуває з РФ в одній візовій зоні.

МЗС викликав посла Білорусі у зв'язку із затриманням письменника. Міністри закордонних справ України Павло Клімкін і Білорусі Володимир Макей обговорили ситуацію, яка склалася у зв'язку із затриманням в Мінську Сергія Жадана.