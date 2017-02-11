Білорусь скасувала заборону на в'їзд Сергія Жадана

Письменник не тримає зла на владу країни.
"Те, що питання позитивно вирішилося, це гарне свідчення, що протиріч між нами немає. Дуже розраховую на те, що це не тенденція, а випадок", - прокоментував ситуацію Сергій Жадан.
Раніше український письменник Сергій Жадан повідомив, що його затримали в Мінську, протримали ніч в камері, після чого заборонили в'їзд в республіку на невизначений термін. За словами Жадана, це пов'язано з тим, що його підозрюють в Росії в "терористичній діяльності", а Білорусь перебуває з РФ в одній візовій зоні.
МЗС викликав посла Білорусі у зв'язку із затриманням письменника. Міністри закордонних справ України Павло Клімкін і Білорусі Володимир Макей обговорили ситуацію, яка склалася у зв'язку із затриманням в Мінську Сергія Жадана.