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Білорусь скасувала візи для громадян ЄС та США

12 лютого в 20:35

Громадяни 80 країн з 12 лютого можуть приїжджати в Білорусь без віз на п'ять днів необмежену кількість разів у році.

Евросоюз ЕС Беларусь
Громадяни ЄС, США та Китаю тепер можуть літати до Білорусі без віз
sputnik.by
З 12 лютого у Білорусі почав діяти безвізовий режим для громадян 80 держав, включаючи 28 країн-членів Європейського Союзу, США, Канаду, Бразилію, Мексику, Китай та Японію.

Повний список держав опублікований на офіційному сайті МЗС Республіки Білорусь.

Громадяни цих країн зможуть приїжджати до Білорусі без візи на 5 днів необмежену кількість разів у році за умови, що прикордонний контроль вони проходитимуть виключно в аеропорту Мінська.

При собі мандрівникам потрібно мати закордонний паспорт, не менше 25 євро на людину, а також діючий у Білорусі медичний страховий поліс на суму не менше 10 тисяч євро.

Встановлений порядок безвізового пересування не поширюється на осіб, які прямують до або з Росії транзитом через Білорусь, а також, які відвідують країну з офіційним візитом.

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Нагадаємо, 9 січня президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про надання громадянам 80 держав права безвізового в'їзду та виїзду.

Раніше Лукашенко підписав указ про розвиток Білорусі на найближчі п'ять років. Зокрема, Білорусь готується вступити в СОТ до 2020 року.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Білорусь ЄС США КНР візи
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