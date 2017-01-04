Берлінський терорист втік із Німеччини через Бельгію та Нідерланди

Камери відеоспостереження зафіксували Анісу Амрі на вокзалі в Брюсселі.

Дорогою до Мілану Аніс Амрі заїхав до Амстердаму та Брюсселю Bild.de

Виходець з Туинса Аніс Амрі після скоєннявтік з Німеччини в Італію через Бельгію і Нідерланди.

Як повідомила федеральна прокуратура Бельгії в середу, 4 січня, ввечері 21 грудня терорист прибув з Амстердама на Північний вокзал Брюсселя, де пробув з 19:00 до 21:00. Про це слідству стало відомо після вивчення записів камер зовнішнього спостереження.

Як повідомлялося раніше, увечері в понеділок, 19 грудня, близько 20:00 за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руйнуючи торгові намети, проїхала від 50 до 80 метрів.

Внаслідок умисного наїзду важкої вантажівки на відвідувачів берлінської різдвяного ярмарку в понеділок загинули 12 людей, поранення отримали ще 70.

Відповідальність за теракт на різдвяному ярмарку в Берліні взяла на себе "Ісламська держава".

23 грудня в Мілані підозрюваний Аніс Амрі був застрелений італійськими поліцейськими.