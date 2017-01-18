Байден в Давосі: Росія очолила глобальний рух проти ліберального порядку

Він нагадав про російську гібридну війну проти України і російські кібератаки під час американських виборів.

Байден звинуватив Росію у боротьбі проти ліберального порядку. weforum.org

Віце-президент США Джозеф Байден на Всесвітньому економічному форумі в Давосі наголосив, що сьогодні існує цілий глобальний рух, мета якого підірвати ліберальний світовий порядок.

"І я скажу прямо: Росія стоїть на чолі цього процесу. Президент Володимир Путін використовує всі можливості, щоб підірвати єдність в Єровпі. Його "зелені чоловічки" перетинають кордони, щоб розділити світ і повернути його до політики сфер впливу. Росія використала їх в Україні. Вона використала енергоносії як зброю проти України, підживлює її олігархів, щоб отруїти політику зсередини. Ми бачили втручання Росії у демократичні процеси. І навіть після того, як ми ввели санкції, вона продовжила спроби втручатися у внутрішні справи інших демократій. І я обіцяю, вони це будуть робити знову і знову", - сказав Байден.

Він визнав, що США ніколи не були ідеальним захисником ліберальних цінностей. Однак, впродовж десятиліть їм вдавалося зберігати світовий порядок. Він нагадав, що сьогодні світ постав перед цілою низкою загроз, які надходять не лише від Росії, а й від ісламської тероризму і радикалізації.

"Збудувати стіни, відгородитися від усіх і піти зі світової арени в такий момент - це не вихід", - сказав Байден.

Також у Давосі Байден закликав країни не покладатися надмірно на лідерство Вашингтона. За його словами, кожна країна повинна взяти на себе частину відповідальності за майбутнє світу.

Перед тим, як вирушити у Давос, Джозеф Байден був з візитом у Києві. Під час зустрічі з українськими чиновниками Байден назвав боротьбу з корупцією питанням національної безпеки України.

Як повідомила прес-служба Білого дому у четвер, 12 січня, візит Байдена в Україну є свідченням підтримки США незалежності України, її демократичного розвитку, процвітання і безпеки".