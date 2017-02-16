Асад не бачить нічого поганого в антиімміграційному указі Трампа

Асад каже, що ця міра прийнята проти терористів, а не проти сирійців.

Асад вважає, що указ Трампа спрямований проти терористів, а не проти сирійців news-front.info

Сирійський президент Башар Асад заявив, що антиімміграційний указ Дональда Трампа спрямований проти терористів, а не проти громадян Сирії. Асад вважає його логічною реакцією американського президента на загрози тероризму, які можуть проникнути в США серед іммігрантів, повідомляє Reuters

Незважаючи на те, що серед семи країн, громадянам яких заборонено відвідувати США протягом 90 днів, є і Сирія, Асад зазначив, що розуміє рішення Трампа. "Терористи можуть бути серед іммігрантів. Так відбувається. Так відбувається в Європі, в основному в Німеччині", – вважає сирійський президент.