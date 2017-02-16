Асад не бачить нічого поганого в антиімміграційному указі Трампа

Асад каже, що ця міра прийнята проти терористів, а не проти сирійців.
Асад вважає, що указ Трампа спрямований проти терористів, а не проти сирійців
news-front.info
Сирійський президент Башар Асад
заявив, що антиімміграційний указ Дональда Трампа спрямований проти терористів, а не проти громадян Сирії. Асад вважає його логічною реакцією американського президента на загрози тероризму, які можуть проникнути в США серед іммігрантів, повідомляє Reuters
.
Незважаючи на те, що серед семи країн, громадянам яких заборонено відвідувати США протягом 90 днів, є і Сирія, Асад зазначив, що розуміє рішення Трампа. "Терористи можуть бути серед іммігрантів. Так відбувається. Так відбувається в Європі, в основному в Німеччині", – вважає сирійський президент.
Нагадаємо, що після вступу на посаду Трамп підписав кілька указів
. Зокрема, 27 січня Трамп розпорядився протягом 4 місяців не впускати в країну біженців з Іраку, Сирії, Ірану, Судану, Лівії, Сомалі та Ємену. Документ вступив у дію вже на наступний день. Президент США пояснив своє рішення боротьбою з тероризмом. Але його рішення викликало невдоволення у міжнародного співтовариства. Зокрема, ООН закликала Вашингтон відмовитися від цих обмежень і надавати притулок людям, які його потребують.
За матеріалами:
DT.UA