Армія Іраку взяла під контроль перший район західного Мосула

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Бойовики ІДІЛ атакували військових автомобілями з вибухівкою, однак більшість з них так і не досягла цілей.

Іракські військові звільнили перший район західного Мосула twitter.com

Війська спеціального призначення федеральної поліції Іраку взяли під контроль перший району неділю, 26 лютого, повідомляє Associated Press

Іракський спецназ відбив житлові квартали в умовах жорсткої боротьби з бойовиками "Ісламської держави".

Сили спецназу почали штурм району Тяран на світанку. За словами генерал-майора Хайдера аль-Матурі, тепер район "знаходиться під їх повним контролем"

За словами аль-Матурі, бойовики ІДІЛ розмістили в районі мінімум десять автомобілів, начинених вибухівкою і керованих терористами-смертниками, проте дев'ять із них вибухнули до того, як встигли дістатися до цілей.

Внаслідок вибуху десятого автомобіля загинули два співробітники поліції, ще п'ять отримали поранення.

Спецназівцям вдалося взяти в полон двох бойовиків, один з яких виявився іракцем, а другий – іноземцем, який говорить російською мовою.

Просуваючись на захід, іракські військові досягли району аль-Мамун, повідомив бригадний генерал Збройних сил Іраку Хайдер Фадхиль. За його словами, тут терористи "Ісламської держави" тримали більше 15 автомобілів з вибухівкою. Проте всі вони вибухнули до того, як змогли зашкодити іракській армії.

За словами бригадного генерала Збройних сил Іраку Саляма Хашеда, близько трьох тисяч чоловік вранці неділі втекли з району аль-Мамун. Ще більше 2,5 тисяч осіб залишили небезпечний район напередодні вдень.

Тим не менш, за даними ООН, приблизно 750 тисяч людей опинилися в пастці в західному Мосулі.

Нагадаємо, 18 січня урядові війська Іраку заявили про витіснення бойовиків ІДІЛ зі східної частини Мосула і встановлення повного контролю над східним берегом річки Тигр в місті.

20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга"розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.