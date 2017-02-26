Армія Іраку взяла під контроль перший район західного Мосула

Бойовики ІДІЛ атакували військових автомобілями з вибухівкою, однак більшість з них так і не досягла цілей.
Іракський спецназ відбив житлові квартали в умовах жорсткої боротьби з бойовиками "Ісламської держави".
Сили спецназу почали штурм району Тяран на світанку. За словами генерал-майора Хайдера аль-Матурі, тепер район "знаходиться під їх повним контролем"
За словами аль-Матурі, бойовики ІДІЛ розмістили в районі мінімум десять автомобілів, начинених вибухівкою і керованих терористами-смертниками, проте дев'ять із них вибухнули до того, як встигли дістатися до цілей.
Внаслідок вибуху десятого автомобіля загинули два співробітники поліції, ще п'ять отримали поранення.
Спецназівцям вдалося взяти в полон двох бойовиків, один з яких виявився іракцем, а другий – іноземцем, який говорить російською мовою.
Просуваючись на захід, іракські військові досягли району аль-Мамун, повідомив бригадний генерал Збройних сил Іраку Хайдер Фадхиль. За його словами, тут терористи "Ісламської держави" тримали більше 15 автомобілів з вибухівкою. Проте всі вони вибухнули до того, як змогли зашкодити іракській армії.
За словами бригадного генерала Збройних сил Іраку Саляма Хашеда, близько трьох тисяч чоловік вранці неділі втекли з району аль-Мамун. Ще більше 2,5 тисяч осіб залишили небезпечний район напередодні вдень.
Тим не менш, за даними ООН, приблизно 750 тисяч людей опинилися в пастці в західному Мосулі.
Нагадаємо, 18 січня урядові війська Іраку заявили про витіснення бойовиків ІДІЛ зі східної частини Мосула і встановлення повного контролю над східним берегом річки Тигр в місті.
20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга"розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.DT.UA