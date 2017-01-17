Армія Іраку атакує останні позиції ІЛІЛ у східному Мосулі

Після захоплення східного Мосула антитерористичні сили почнуть наступ на західний берег міста.

Іракські сили розпочали атаку на останні позиції ІДІЛ в східному Мосулі Iraqi News

Іракський спецназ продовжує атаку на позиції бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" в східній частиніБойовики ІДІЛ утримують лише кілька позицій в східних кварталах міста, передає Reuters.Захоплення всієї східної частини Мосула дозволить антитерористичним силам розпочати наступальну операцію на західний берег міста, який повністю утримують бойовики.

Іракський прем'єр-міністр Хайдер аль-Абаді, який раніше збирався взяти Мосул під контроль урядових військ до кінця 2016 року, 28 грудня повідомив про те, що для перемоги над "Ісламською державою" в Іраку буде потрібно ще три місяці.

Нагадаємо, 20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга" розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.