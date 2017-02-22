Amnesty International розкритикувала "отруйну" риторику Трампа

Організація звинувачує американського президента в ксенофобії і нетерпимості.
Amnesty вважає, що слова Трампа ведуть до нестабільності і фрагментації світу
Неурядова міжнародна організація Amnesty International розкритикувала американського президента Дональда Трампа в своїй щорічній доповіді. За словами організації, ксенофобська і нетерпима риторика Трампа несе світу нестабільність і робить його "більш похмурим".
В Amnesty також відзначають, що американський президент підриває глобальну багатосторонню політику, підштовхуючи інші країни до взаємної недовіри. У звіті підкреслено, що одним з найбільш суперечливих рішень Трампа став його указ про заборону прийому біженців на території США на 120 днів.
Крім США, організація відзначила зростання популістських рухів і заяв в Європі. Особливо в Amnesty стурбовані ситуацією в Угорщині та Польщі.
Раніше Amnesty International опублікувала звіт, в якому розповіла про тисячі страчених через повішення в сирійській в'язниці Сайеднайя в період від 2011 до 2015 року. У звіті, який базується на свідченнях колишніх співробітників в'язниці і ув'язнених, сказано, що кількість страчених у в'язниці за цей час може коливатися від 5 до 13 тисяч
.
За матеріалами:
DT.UA