Американська розвідка приховує від Трампа частину секретної інформації – WSJ

Відносини розвідки і американського президента безпрецедентно погані.

Російські зв'язки команди Трампа турбують американську розвідку Yahoo!News

Чиновники американської розвідки приховують частину секретної інформації від, оскільки вони переживають щодо її витоку або компрометації. Рішення підкреслює глибоку недовіру розвідки до президента, яке виникло після інформації про контакти команди Трампа з Росією, а також неповаги президента до спецслужб США.

Про це пишуть журналісти Шейн Харріс і Керол Лі у своєму матеріалі на The Wall Street Journal.

Спецслужби і раніше не надавали інформацію президенту або Конгресу, проте тоді відсутність інформації не була викликана сумнівами в надійності і розсудливість президента, пише видання, посилаючись на свої джерела серед представників розвідки.

Чиновники підкреслюють, що поки вони не знають ситуацій, коли дійсно важлива інформація стосовно загроз національній безпеці не передавалася президентові. Однак і тих недомовок, які є зараз, достатньо, щоб побачити розкол між Білим домом і спецслужбами.

Рішення не розкривати свої джерела і методи багато в чому було зумовлено захопленням Трампа російським президентом Володимиром Путіним. Американські спецслужби раніше заявляли, що Росія вплинула на процес виборів на користь Трампа.

По відношенню до деяких нинішніх і колишніх радників Трампа проводяться розслідування, щодо їх зв'язків з Москвою. Після відставки Майкла Флінна багато конгресменів попросили опублікувати розшифровки його розмов з російським послом.

Під час свого брифінгу 15 лютого президент назвав витік інформації про Флінна від американських спецслужб злочиним. Для багатьох співробітників розвідки це відновило і навіть посилило занепокоєння діями президента.

Колишній високопоставлений чиновник розвідки Марк Ловенталь зазначає, що це вже не турбота про легітимність виборів, а переживання щодо інституційної цілісності. Ловенталь каже, що такого раніше не траплялося у відносинах розвідки і президента, і це явно не дуже добре для країни.

Нагадаємо, що видання New York Times, лояльне до Демократичної партії, писало, щопротягом року перед виборами. Видання зазначає, що американські спецслужби перевіряли, наскільки ці контакти пов'язані зі спробами Росії вплинути на результат виборів. У публікації згадуються, що зв'язком з російськими спецслужбами займалися Пол Манафорт і Майкл Флінн.

Як повідомлялося раніше, радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку у зв'язку з обговоренням санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом.