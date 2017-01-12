"Адмірал Кузнєцов" повезе з собою до Сєвєроморська 40 "літальних апаратів"

Авіаносний крейсер, що втратив два літака за місяці, вирушить на північ, де стане на тривалий капітальний ремонт.

Адмірал Кузнєцов знову огорне димом пів-Європи Кадр/YouTube

Разом з корабельною авіаносною ударної групою Північного флоту з Середземного моря в РФ повертаються понад 40 літальних апаратів, повідомив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

"До пункту постійного базування Сєвєроморськ з 6 січня повертається корабельна авіаносна ударна група Північного флоту, до складу якої входить важкий авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" і понад 40 літальних апаратів корабельної авіації, що використовувалися для нанесення ударів по міжнародним терористичним угрупованням", - сказав Конашенков.

Нагадаємо, що корабельна група на чолі з авіаносним крейсером "Адмірал Кузнєцов" виходила з Мурманської області 15 жовтня. Під час переходу в Середземне море з труби авіаносця йшов густий темний дим, що викликало глузування над військовою технікою росіян.

За два місяці, які "Адмірал Кузнєцов" знаходився біля берегів Сирії, він втратив два військових літаки.

Очікується, що після походу в Сирію корабель стане на тривалий капітальний ремонт.

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