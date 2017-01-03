"Адмірал Кузнєцов" може покинути Середземне море

Крейсер може повернутися в порт дислокації "Сєвєроморськ".

"Адмірал Кузнєцов" і "Петро Великий" можуть покинути Середземне море warfiles.ru

Важкий авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" і важкий атомний ракетний крейсер "Петро Великий" вже до кінця січня 2017 року можуть покинути акваторію Середземного моря.

"Очікується, що в січні "Адмірал Кузнєцов" і "Петро Великий" завершать дальній похід і підуть до "рідних берегів" (порт "Сєвєроморськ" - головна база Північного флоту РФ — ред.)", - сказав співрозмовник російського агентства "Интерфакс".

Нагадаємо, корабельна група на чолі з авіаносним крейсером "Адмірал Кузнєцов" виходила з Мурманської області в минулу суботу, 15 жовтня. До складу групи входять важкий атомний ракетний крейсер "Петро Великий", великі протичовнові кораблі "Сєвєроморськ" і "Віце-адмірал Кулаков", а також судна забезпечення – всього вісім судів. Група кораблів Північного флоту вже пройшла через Ла-Манш, прямуючи до Гібралтару і далі в Середземне море до Сирії.

Похід ескадри ВМФ РФ супроводжувався низкою складнощів. Так, 26 жовтня Іспанія заявила, що перегляне дозвіл на дозаправку російських кораблів в порту Сеута, який викликав хвилю критики її партнерів по НАТО.