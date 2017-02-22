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Адміністрація Трампа "не така безнадійна" для одних і не така багатообіцяюча для інших – експерт

22 лютого в 11:08

Мюнхенська конференція показала, що надії Росії на нову адміністрацію Трампа не виправдалися.

Дональд Трамп
Адміністрація Трампа виявилася більш орієнтованою на НАТО, ніж припускали в Кремлі
Yahoo!News
Під час Мюнхенської конференції з питань безпеки, представники адміністрації нового американського президента показали більш чіткі контури зовнішньої політики Трампа. При цьому стало зрозуміло, що адміністрація Трампа "не така безнадійна" для одних і не так багатообіцяюча для інших, як це передбачалося раніше.

Про це пише науковий директор Інституту Євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко у своєму матеріалі на DT.UA. Автор зазначає, що розрахунки Кремля на фактичний розпад трансатлантичної солідарності і самоізоляцію Америки поки не виправдовуються. До Мюнхена прибули дві ключові фігури з формування американської політики безпеки – глава Пентагону Джеймс Меттіс і віце-прецидент Майк Пенс.

Риторика обох представників Трампа полягала у підтримці НАТО і продовженні стримування Росії. Незважаючи на заяви про пошук "точок дотику" з Росією, ключові чиновники нової адміністрації вважають, що РФ повинна нести відповідальність за свої дії в Україні і дотримуватися Мінських угод.

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Більше про Мюнхенську конференцію з питань безпеки читайте у статті Олександра Сушка "Мюнхен, який знайшов себе" DT.UA.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Трамп Мюнхен Росія НАТО
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