Адміністрація Трампа "не така безнадійна" для одних і не така багатообіцяюча для інших – експерт

Мюнхенська конференція показала, що надії Росії на нову адміністрацію Трампа не виправдалися.
Про це пише науковий директор Інституту Євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко у своєму матеріалі на DT.UA. Автор зазначає, що розрахунки Кремля на фактичний розпад трансатлантичної солідарності і самоізоляцію Америки поки не виправдовуються. До Мюнхена прибули дві ключові фігури з формування американської політики безпеки – глава Пентагону Джеймс Меттіс і віце-прецидент Майк Пенс.
Риторика обох представників Трампа полягала у підтримці НАТО і продовженні стримування Росії. Незважаючи на заяви про пошук "точок дотику" з Росією, ключові чиновники нової адміністрації вважають, що РФ повинна нести відповідальність за свої дії в Україні і дотримуватися Мінських угод.