Адміністрація Обами попередила Трампа про наслідки реакції на російські кібератаки

В Білому домі закликали Трампа визначитися, кому він довіряє більше – розвідувальному співтовариству чи Ассанжу.

Трамп і Обама заочно обмінялися репліками про російські кібератаки twitter.com

Рішення, яке обраний президент США Дональд Трамп прийме у зв'язку з російськими кібератаками, матиме для нього важливі політичні наслідки, вважають у

"З одного боку - росіяни і Ассанж (засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж, – Ред.). З іншого - 17 агентств розвідки, залучені експерти у кіберсфері, демократи і республіканці, а також лише один радник пана Трампа, який висловив занепокоєння шкідливою діяльністю Росії в кіберпросторі в контексті виборів", – заявив офіційний представник Білого дому Джошуа Ернест на брифінгу в середу, 4 січня.

За його словами, "обраному президенту доведеться визначитися, кому він вірить". "Рішення матиме наслідки для того шляху, яким він керуватиме країною", – зазначив Ернест.

Він також нагадав, що розвідувальне співтовариство за дорученням президента Барака Обами підготувало доповідь про втручання РФ з допомогою хакерських атак у вибори 2016, 2012 і 2008 років. Цією інформацією поділилися з членами Конгресу і командою Трампа, "щоб вони зрозуміли, наскільки це серйозно".

Раніше Трамп у черговий раз назвав причиною злому серверів Національного комітету Демократичної партії США (DNC) необережність.

"Джуліан Ассанж сказав, що зламати пошту Джона Подести (голови виборчого штабу Хілларі Клінтон, - Ред.) міг би 14-річний підліток. Чому в DNC були так необачні?", – написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.

Трамп також звернув увагу на те, що Ассанж заперечує інформацію про свою співпрацю з російськими спецслужбами.

У четвер, 29 грудня, президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.

Крім того, Держдепартамент США повідомив про видворення з країни 35 російських дипломатів і закриття двох дипломатичних представництв у штаті Меріленд і Нью-Йорку, давши зрозуміти, що співробітники російського посольства займалися шпигунством.

Перед цим Reuters повідомило, що нові санкції проти РФ включатимуть економічні та дипломатичні обмеження, а також публікацію компромату на російських чиновників і близьких до Кремля бізнесменів.