ЗСУ здатні за місяць очистити Донбас від бойовиків – Турчинов

Справжнім супротивником ЗСУ є не слабкі армійські корпуси "ЛНР-ДНР", а величезна армія Російської імперії, заявив секретар РНБО.

Турчинов переконаний у військовій перевазі українських бійців над бойовиками Сайт Міноборони України

Збройні сили України по своїм бойовим якостям значно перевершують гібридні війська РФ в Донбасі і можуть протягом місяця зачистити схід України від бойовиків, однак при масштабному наступі ЗСУ в конфлікт втрутяться регулярні війська РФ, заявив секретар РНБОв інтерв'ю " Цензор.НЕТ ".

"Останні події на фронті – бої на Светлодарской дузі та в районі Авдіївки – чітко показали, що наша армія значно сильніше цих гібридних російських військ. При сьогоднішній розстановці сил, нам достатньо місяця, щоб повністю очистити територію Донбасу. Але є одне питання: в разі початку визвольної операції, скільки своїх дивізій виставить проти нас Росія? В цьому головна проблема", – зазначив він.

За його словами, головне завдання всіх підрозділів найманців, що знаходяться в Донбасі – протриматися кілька діб при масштабному наступі ЗСУ, до підходу основних сил ЗС РФ.

"Потрібно розуміти, що ми воюємо не з сепаратистами, не з армійськими корпусами цих фейкових "ДНР" та "ЛНР". Проти нас веде війну Російська імперія, що має величезну армію і ядерну зброю ", – уклав він.

Нагадаємо, згідно з повідомленням штабу АТО, російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 26 лютого, 62 рази обстріляли позиції українських військових в Донбасі. Двоє українських військових загинули, двоє бійців травмовані, ще двоє отримали поранення.