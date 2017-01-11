Українські військові зайняли позиції не порушуючи Мінські домовленості.

Солдати ЗСУ зайняли нові позиції на Світлодарській дузі mil.gov.ua

Підрозділи Збройних сил України зайняли нові позиції на Світлодарьскій дузі в межах лінії розмежування в Донбасі, заявив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.



"Що стосується дислокації наших підрозділів на Світлодарській дузі. Як відомо, ситуація там в останні дні дуже напружена, там тривали дуже серйозні бойові дії. В результаті цих бойових дій дійсно підрозділи ЗСУ зайняли певні дуже важливі нові позиції, але в межах лінії розмежування, тобто Мінські угоди не порушувались, і військові частини, які зараз там захищають наші рубежі, дійсно зайняли певні позиції, але в рамках нашої території", - сказав він сьогодні, 11 січня, передає УНІАН.

Повідомлялося, що 18 грудня бійці ВСУ відбили атаку російських окупантів на Світлодарській дузі. Втрати сил АТО склали п'ять чоловік убитими і пораненими шість чоловік. За даними розвідки противник втратив 20 чоловік вбитими і 30 пораненими. Двогодинному бою передував артилерійський обстріл українських позицій.

Станом на 23 грудня, на Светлодарській дузі загинули вісім українських бійців, один потрапив у полон.

Речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко назвав втрати українських військових на Світлодарській дузі "найважчими за останні п'ять місяців".

Детальніше про загострення ситуації під Світлодарськом читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".