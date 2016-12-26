Журналісти підрахували, у скільки обійшовся розкішний новорічний корпоратив ДФС

Для податківців влаштували окремий спеціальний випуск відомого новорічного 3D шоу, повідомили ЗМІ.

Новорічний корпоратив близько 1 тисячі співробітників Державної фіскальної служби міста Києва проходив в окремому павільйоні на території ВДНГ і обійшовся мінімум в 1 мільйон гривень.

Програма "Наші гроші з Денисом Бігусом" підрахувала приблизну вартість відзначення працівників ГФС.

У розпорядженні ДФС був окремий павільйон №7 на території національного комплексу "Виставка досягнень народного господарства (ВДНГ), вхід в який дозволяли згідно зі списками. Оренда такого павільйону коштує близько 50 000 гривень на добу, 25 000 гривень - додаткові орендні гроші за час, необхідний для декору приміщення, дізналися журналісти.

Для податківців влаштували окремий спеціальний випуск відомого новорічного 3D шоу "Вартові мрій". Вартість квитків на такий захід від 200 до 2000 гривень за відвідувача новорічний сезон, і 200-1000 гривень з 6 січня. Для розрахунку використовувалася середня вартість квитка у півтисячі гривень.

Розважав фіскалів народний артист України Олександр Пономарьов, учасники шоу-ринку оцінюють його виступ приблизно 6-7 тисяч доларів. Харчування проводили силами кейтерингу. Мінімальне замовлення такого обслуговування від 150 гривень на одну людину. Тому частування коштувало не менше 150 000 гривень, повідомили журналісти.

За підрахунками журналістів програми, загальна вартість заходу складає близько одного мільйона гривень. Подібну цифру підтвердили програмі і джерела в ДФС.

За словами співробітника служби, близько 10% вартості заходи покрили відвідувачі, решта - профспілкові органи ДФС.

Нагадаємо, що БПП провів новорічний корпоратив" в спорт-клубі Порошенко, повідомляли ЗМІ з посиланням на джерела. На святі були присутні народні депутати, міністри, що пройшли від фракції БПП, а також прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Також в клубі був присутній генеральний прокурор Юрій Луценко. Відвідав "5 елемент" також мер Києва Віталій Кличко.

Гостей розважали этноартисты. Для своїх колег співала народний депутат, кума президента Оксана Білозір.

Закінчилося свято виступом самого Петра Порошенка. "Був дуже гарний патріотичний підсумковий виступ президента", - повідомив один з депутатів. Інший депутат підкреслив, що новорічне свято було схожим скоріше не "на "корпоратив", а на "мотиваційну зустріч членів команди".