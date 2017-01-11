Жебрівський зобов'язав співробітників Донецької ВГА використовувати лише українську мову

Цього року для чиновників організують курси англійської мови.

Жебрівський зобов'язав підлеглих використовувати в роботі виключно українську Адміністрація президента України/Facebook

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації (ВГА) Павло Жебрівський підписав розпорядження "Про застосування державної мови працівниками облдержадміністрації при виконанні своїх посадових обов'язків", про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Відтепер в Донецькій обласній військово-цивільної адміністрації ми переходимо на обслуговування тільки українською мовою. В минулому році ми двічі організовували курси ділової української мови для працівників адміністрації, потім перевірили свої знання на радиодиктанті національної єдності", - написав він.

За його словами, в цьому році для працівників адміністрації буде організовано курси вивчення англійської мови.

Як повідомлялося, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вважає неминучим хорватський варіант звільнення Донбасу від російських окупантів.