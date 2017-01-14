Завершився перехресний допит фігурантів справи про стрілянину за участю Пашинського

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Адвокат пораненого В'ячеслава Химикуса заявила про зміну депутатом свідчень в суді.

Адвокат Хімікуса заявила про зміну депутатом свідчень в суді liga.net

Ввечері 13 січня завершився перехресний допит фігурантів справи про стрілянину з участю народного депутата Сергія Пашинського.

"Він озвучив версію, що він упав, потім встав і вистрілив з положення стоячи. Водій автобуса підтвердив, що побачив людину після криків "стояти-лежати". Ми, швидше за все, будемо просити зафіксувати показання пана Олійника в суді, оскільки переживаємо за його безпеку", - заявила Марина Парінова, адвокат Химикуса, повідомляє телеканал 112.

Втім, адвокат Пашинського заявив, що це не зміна показань, а уточнення. Сам Він не вийшов до преси, адвокат пояснив це втомою і робочою зайнятістю.

Під час допиту дружина Пашинського, покликаючись на статтю 63 Конституції, відмовилася відповідати на запитання адвокатів Хімікуса.

При цьому, прокуратура Київської області відмовилася визнавати В'ячеслава Химикуса постраждалим.

"Ми подавали в обласну прокуратуру заяву про визнання Химикуса постраждалим. Сьогодні слідчі повідомили, що нам відмовлено у визнанні його потерпілим. На даному етапі нам відмовлено в клопотанні, тому ми знаходимося у статусі свідка. Ще ми подавали окрему заяву в ГПУ. Наскільки нам відомо, ці відомості до Єдиного реєстру не внесено, ми оскаржили це в суді", - заявила Парінова.

Також адвокат додала, що Химикус подав клопотання про надання йому охорони, але воно досі не розглянуто.

Нагадаємо, як раніше повідомив член парламентської фракції "Народного фронту" Сергій Пашинський на своїй сторінці в Facebook, ввечері 31 грудня на трасі в Київській області у нього стався конфлікт з місцевим жителем. За словами Пашинського, на нього напали, вдаривши пляшкою, після чого він змушений був застосувати зброю для самозахисту, поранивши нападника в ногу.

В'ячеслав Хімікус, у якого вистрілив Пашинський, стверджує, що завдав депутату удар по голові після того, як той направив на нього зброю.