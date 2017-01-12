Захист продовжує наполягати на домашньому арешті для Сущенко

Адвокат українського журналіста вважає дану міру запобіжного заходу оптимальною.

Захист Романа Сущенко буде наполягати на домашньому арешті Артем Атаманюк / LB.ua

Адвокат незаконно утримуваного в Росії українського журналістабуде наполягати на зміні запобіжного заходу з утримання під вартою на домашній арешт. Про свої плани на найближче засідання суду, яке відбудеться наприкінці січня в Лефортовському суді міста Москви, Марк Фейгін розповів в інтерв'ю виданню " Укрінформ ".

"Нагадаю, що термін утримання Романа Сущенко під вартою закінчується 30 січня. Десь за тиждень до цього має відбутися засідання Лефортовського суду про продовження арешту. Захист, як і раніше, буде наполягати на зміні "запобіжного заходу" на домашній арешт", - зазначив Фейгін.

За словами правозахисника, дана міра запобіжного заходу "абсолютно адекватна", в умовах ситуації, що склалася.

Як повідомлялося раніше, 3 жовтня Федеральна служба безпеки РФ підтвердила затримання в Москві українського журналіста Романа Сущенко, назвавши його кадровим співробітником української військової розвідки. Проти українського громадянина відкрили кримінальне провадження за статтею "шпигунство". 15 грудня, Московський міський суд визнав законним продовження арешту українського журналіста Романа Сущенко.

На поточний момент Сущенко внесли в список з обміну заручників.

Детальніше про обставини арешту Сущенко, умови його утримання в СІЗО і перспективи кримінальної справи проти нього читайте в інтерв'ю з адвокатом Марком Фейгіним DT.UA.