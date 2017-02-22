Загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну зберігається - Порошенко

Росія розгорнула на кордоні з Україною армійські підрозділи чисельністю до 50 тис. осіб.

Порошенко озвучив чисельність російської угруповання на кордоні з Україною Нацгвардія України/Flickr

Президентвпевнений у ворожих намірах Російської Федерації щодо України.

"Загроза повномасштабної агресії з боку Росії нікуди не поділася. І ця загроза не тільки сочиться через неконтрольовані нами ділянки на Донбасі – вона нависає по всій лінії кордону з Росією і навіть більше, що переконує нас у ворожих намірах Російської Федерації", - сказав Порошенко на оперативному зборі керівного складу Генштабу ЗСУ.

Президент нагадав, що у безпосередній близькості до кордону України розгорнуті підрозділи російської армії чисельністю до 50 тис. осіб, близько 470 танків, понад 1700 БМП, близько 390 артилерійський систем і 220 систем залпового вогню, 490 бойових літаків, сотні вертольотів, 24 бойових корабля.

У жовтні 2016 року президент Петро Порошенко заявив, що ймовірність ескалації військового конфлікту на Сході України залишається значною. "У разі повномасштабного російського вторгнення, що ми, на жаль, не виключаємо, ми готові дати гідну відповідь", - заявив тоді Порошенко.