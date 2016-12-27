Загиблих на Світлодарській дузі бійців не катували - Міноборони

Тіла загиблих солдатів передадуть їх родичам.

Експерти не виявили слідів тортур бійців, загиблих на Светлодарской дузі

Під час огляду тіл загиблих військовослужбовців на Світлодарській дузі ознак насильницьких дій не зафіксовано, повідомило Міністерство оборони України.

"За результатами експертизи фахівцями Дніпропетровського моргу було встановлено, що військовослужбовці загинули від кульових поранень, несумісних з життям. Під час огляду тіл ознак насильницьких дій не зафіксовано", - повідомляє міністерство.

Одного з військовослужбовців ідентифікував його бойовий побратим, іншого – його дружина.

25 грудня в місті Щастя Луганської області після п'ятиденних переговорів українській стороні були передані тіла двох українських військових, загиблих на Світлодарській дузі 18 грудня. Українська сторона також передала тіла двох загиблих нападників.

Передача відбулася у присутності представників СММ ОБСЄ і СЦКК в рамках Мінських домовленостей.

Після проведення всіх необхідних експертиз представники гуманітарного проекту ЗС України "Евакуація 200" доставлять тіла загиблих військовослужбовців їх сім'ям для поховання.

Як повідомлялося, 18 грудня бійці ВСУ відбили атаку російських окупантів на Светлодарской дузі. Втрати сил АТО склали п'ять чоловік убитими і пораненими шість чоловік. За даними розвідки противник втратив 20 чоловік вбитими і 30 пораненими. Двогодинного бою передував артилерійський обстріл українських позицій.

За станом на 23 грудня, на Светлодарской дузі загинули вісім українських бійців, один потрапив у полон.

Речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко назвав втрати українських військових на Светлодарской дузі "найважчими за останні п'ять місяців".