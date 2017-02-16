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Задоволені результатами виконання Мінських домовленостей 12% українців

16 лютого в 14:17

Відносна більшість громадян Україні оцінюють результати Мінських угод негативно. Дехто взагалі про них не знає.

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Через два роки після підписання Мінських угод кожен десятий українець взагалі не чув про результати
Сайт РНБО
Поточні результати результати Мінських домовленостей щодо ситуації в Донбасі позитивно оцінюють тільки 12% українців, свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Негативно результати Мінських угод оцінюють 38% населення, нейтрально – 28%. Тих, хто взагалі нічого не знає про результати Мінських домовленостей – 10%, а ще 11% певної думки не мають.

Найбільше незадоволених станом виконання цих угод на Заході (45%) та Сході (43%), нейтральні оцінки переважають у громадській думці Донбасу (38%), а на Півдні суспільні оцінки рівнозначно діляться між негативним (33%) та нейтральним (31%) сприйняттям реалізації Мінських угод.

Опитування було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова 16-20 грудня 2016 року серед 2000 респондентів за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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Мінські угоди були підписані 12 лютого 2015 року за підсумками переговорів лідерів України, Росії, Франції та Німеччини. Документ передбачає припинення вогню, надання Донбасу особливого статусу і відновлення контролю українською армією за кордоном з Росією.

За матеріалами: DT.UA
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Теги результати угода Донбас
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