Задоволені результатами виконання Мінських домовленостей 12% українців

Відносна більшість громадян Україні оцінюють результати Мінських угод негативно. Дехто взагалі про них не знає.

Через два роки після підписання Мінських угод кожен десятий українець взагалі не чув про результати Сайт РНБО

Поточні результати результатищодо ситуації в Донбасі позитивно оцінюють тільки 12% українців, свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Негативно результати Мінських угод оцінюють 38% населення, нейтрально – 28%. Тих, хто взагалі нічого не знає про результати Мінських домовленостей – 10%, а ще 11% певної думки не мають.

Найбільше незадоволених станом виконання цих угод на Заході (45%) та Сході (43%), нейтральні оцінки переважають у громадській думці Донбасу (38%), а на Півдні суспільні оцінки рівнозначно діляться між негативним (33%) та нейтральним (31%) сприйняттям реалізації Мінських угод.

Опитування було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова 16-20 грудня 2016 року серед 2000 респондентів за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Мінські угоди були підписані 12 лютого 2015 року за підсумками переговорів лідерів України, Росії, Франції та Німеччини. Документ передбачає припинення вогню, надання Донбасу особливого статусу і відновлення контролю українською армією за кордоном з Росією.