Задоволені результатами виконання Мінських домовленостей 12% українців

Відносна більшість громадян Україні оцінюють результати Мінських угод негативно. Дехто взагалі про них не знає.
Негативно результати Мінських угод оцінюють 38% населення, нейтрально – 28%. Тих, хто взагалі нічого не знає про результати Мінських домовленостей – 10%, а ще 11% певної думки не мають.
Найбільше незадоволених станом виконання цих угод на Заході (45%) та Сході (43%), нейтральні оцінки переважають у громадській думці Донбасу (38%), а на Півдні суспільні оцінки рівнозначно діляться між негативним (33%) та нейтральним (31%) сприйняттям реалізації Мінських угод.
Опитування було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова 16-20 грудня 2016 року серед 2000 респондентів за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Мінські угоди були підписані 12 лютого 2015 року за підсумками переговорів лідерів України, Росії, Франції та Німеччини. Документ передбачає припинення вогню, надання Донбасу особливого статусу і відновлення контролю українською армією за кордоном з Росією.DT.UA