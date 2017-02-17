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За злочини проти Майдану термін ув'язення отримала лише одна людина

17 лютого в 07:58

Підозрюваними стали більше 350 чоловік, серед яких були високопоставлені чиновники і співробітники правоохоронних органів.

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За злочини проти Майдану сіл тільки "титушка"
Василь Артюшенко, DT.UA
За злочини проти Майдану в Україні за три роки реальний термін позбавлення волі отримав лише один чоловік. Це так званий "титушка", який засуджений до 4 років колонії. Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі 1+1 сказав начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

Він зазначив, що в ході розслідувань злочинів проти Майдану оголошено про підозру 351 людині. З них - 48 високопоставлених чиновників найвищого рівня, понад 200 правоохоронців.

Горбатюк розповів, що за результатами розслідування направлені до суду обвинувальні акти у відношенні 220 осіб. На даний момент винесені вироки стосовно 35 осіб.

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Детальніше про ситуацію з розслідуванням злочинів проти Євромайдану читайте у статті Євгенії Закревської "Зворотна сторона очевидності"а також про розслідування злочинів на Майдані читайте в інтерв'ю з головою Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергієм Горбатюком у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Телеканал "1+1"
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