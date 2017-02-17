За злочини проти Майдану термін ув'язення отримала лише одна людина

Підозрюваними стали більше 350 чоловік, серед яких були високопоставлені чиновники і співробітники правоохоронних органів.
Він зазначив, що в ході розслідувань злочинів проти Майдану оголошено про підозру 351 людині. З них - 48 високопоставлених чиновників найвищого рівня, понад 200 правоохоронців.
Горбатюк розповів, що за результатами розслідування направлені до суду обвинувальні акти у відношенні 220 осіб. На даний момент винесені вироки стосовно 35 осіб.
Детальніше про ситуацію з розслідуванням злочинів проти Євромайдану читайте у статті Євгенії Закревської "Зворотна сторона очевидності", а також про розслідування злочинів на Майдані читайте в інтерв'ю з головою Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергієм Горбатюком у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".Телеканал "1+1"