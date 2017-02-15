За військові злочини в Україні засуджено 28 громадян Росії – Луценко

Найважливішими підсудними є 20 російських високопосадовців.

Луценко розповів, скількох росіян засуджено за військові злочини в Україні Василь Артюшенко, DT.UA

За військові злочини на території України засуджено 28 громадян Російської Федерації, повідомив під час прес-конференціїЮрій Луценко.

За словами генпрокурора, Україна надала у міжнародні суди докази того, що під Іловайськом та в інших місцях Росія ввела в тил українським військовим кадрових військовослужбовців Збройних Сил та порушила низку міжнародних угод, що може кваліфікуватися як військові злочини.

"Вже притягнуто до відповідальності 41 особу, з них 28 громадян Росії, 13 громадян - учасники терористичних організацій "Л-ДНР". Найвпливовішими підозрюваними серед них є 20 російських високопосадовців", - зазначив Луценко.

Серед підозрюваних є радник президента Росії Сергій Глазьєв, член Ради безпеки РФ, повноважний представник президента Росії у Криму Олег Белавенцев, міністр оборони Росії Сергій Шойгу та його заступники Дмитро Булгаков і Микола Панков, начальник Генерального штабу Збройних Сил Росії, перший заступник міністра оборони Валерій Герасимов та ще 12 офіцерів ЗС РФ.

Нагадаємо, 5 квітня в Європарламенті відбулася презентація доповідей "Російські військові злочини на Сході України" і "28 заручників Кремля".

Звіти є результатом спільної роботи української місії в ЄС і євродепутатів. Експерти добували інформацію з першоджерел і спілкувалися з безпосередніми учасниками подій. У Брюссель приїхали не тільки доповідачі, але і потерпілі від дій російсько-терористичних угруповань.

22 квітня матеріали доповіді Госевської були передані до Міжнародного суду в Гаазі.