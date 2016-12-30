За підозрою в злочинах проти "Автомайдану" арештований другий правоохоронець

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Цей правоохоронець є одним з двох підозрюваних працівників Нацполіції.

Суд заарештував поліцейського, підозрюваного в незаконному затриманні активістів "Автомайдану" в 2014 році Суд заарештував поліцейського, підозрюваного в незаконному затриманні активістів "Автомайдану" в 2014 році, повідомляє прес-служба ГПУ у п'ятницю, 30 грудня.

Слідчий суддя обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави старшому оперуповноваженому Департаменту протидії наркозлочинності Нацполиции, підозрюваному в скоєнні злочинів проти 8 активістів громадського руху "Автомайдан" у ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вул. Щорса в Києві.

Цей правоохоронець є одним з двох підозрюваних працівників Нацполіції України, яких підозрюють у скоєнні в ніч з 22 на 23 січня 2014 р. на вул. Щорса р. в Києві біля міськлікарні №17 провокації і спільне з працівниками спецпідрозділу МВС "Беркут" незаконному затриманні 8 активістів громадського руху "Автомайдан", застосування до них насильства, заподіяння їм тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості і умисному пошкодженні їх автомобілів, а також надання завідомо неправдивих свідчень, сполучених з обвинуваченням активістів у тяжких злочинах.

Читайте також: ВРЮ відмовилася звільняти суддю, який безпідставно позбавляв прав учасників "Автомайдану" Крім обрання запобіжного заходу зазначеній особі, суд також усунув підозрюваного від посади старшого оперуповноваженого Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, яку він у даний час займає.

29 грудня прес-служба Генпрокуратури України поінформувала про оголошення підозри у вчиненні злочинів проти 8 активістів громадського руху "Автомайдан" у ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вул. Щорса в Києві заступник начальника управління Департаменту протидії наркозлочинності Нацполиции і старшому оперуповноваженому цього департаменту.