За минулу добу в АТО загинули троє українських військових

Бойовики обстрілювали позиції біля Авдіївки з танка та мінометів.

Сили АТО за минулу добу понесли значні втрати palinchak/depositphotos

За минулу добу, 15 лютого, російсько-терористичні війська здійснили 66 обстрілу позицій ЗСУ на Сході України. Як повідомляє штаб, в результаті бойових дій загинули троє і поранено 10 українських військовослужбовців.

Наголошується, що на Донецькому напрямку бойовики обстрілювали Авдіївку, Кам'янку, Піски, Зайцеве і Верхнеторецьке з мінометів різних калібрів. З гранатометів і стрілецької зброї ворог обстрілював Кам'янку, Зайцеве, Авдіївку та Піски. В районі Зайцевого діяв ворожий снайпер. По позиціях біля Авдіївки противник вів вогонь з танку.

На Луганському напрямку бойовики обстріляли з мінометів калібру 82 і 120 мм Кримське. З гранатометів та стрілецької зброї – Лобачеве, Новозванівку, Станицю Луганську та Новоалександрівку.

На Маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Широкине та Павлопіль з мінометів. При обстрілі Мар'їнки, Новотроїцького, Новоселівки, Водяного, Лебединського, Широкиного, Павлополя та Гнутового використовували гранатомети та стрілецьку зброю. Широкіно обстрілювали з БТР та БМП, а Богданівку – з ПТРК.

Нагадаємо, 29 січня ситуація в зоні АТО загострилася: противник почав масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого, водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки було відновлено, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі сади.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".