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ЄС готовий дати Україні на енергоефективність 100 мільйонів євро

10 січня в 22:55

Гроші підуть на наповнення Фонду енергоефективності.

Владимир Гройсман1
ЄС пообіцяв Гройсману гроші на енергозбереження
Урядовий портал

Євросоюз готовий надати Україні 100 мільйонів євро для наповнення Фонду енергоефективності, повідомив віце-президент Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марош Шевчович у телефонній розмові з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, повідомляється на сайті уряду.

"Марош Шевчович запевнив, що ЄС підтримує зусилля уряду щодо реформування енергетичного сектору України. Він поінформував про готовність ЄС надати Україні 100 мільйонів євро для наповнення Фонду енергоефективності, відзначивши необхідність прийняття українським парламентом законів про Фонд енергоефективності, про ринок електроенергії, про регуляторі у сферах енергетики і комунальних послуг", - йдеться в повідомленні прес-служби.

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Сторони також обговорили практичні питання співробітництва України та Європейського Союзу в енергетичній сфері, зокрема щодо забезпечення українських і європейських споживачів природним газом.

Як повідомлялося, 13 липня Кабінет міністрів України схвалив створення Фонду енергоефективності.

За матеріалами: DT.UA
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