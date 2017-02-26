Янукович повідомив про розлучення з дружиною

Побіжний екс-президент стверджує, що його матеріально підтримує син Олександр.

Янукович розлучився з дружиною і живе із сестрою своєї куховарки obozrevatel.com

Колишній президент Українив опублікованому в неділю, 26 лютого, в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel заявив, що розлучився зі своєю дружиною Людмилою після 45 років шлюбу.

Зараз Янукович перебуває у фактичному шлюбі із сестрою своєї куховарки Любов'ю Полежай, з якої він втік з України в лютому 2014 року, повідомляє Deutsche Welle.

Президент-утікач стверджує, що фінансово його підтримує син Олександр.

За словами Януковича, за час перебування в Росії він лише кілька разів зустрічався із президентом Росії Володимиром Путіним.

"Розумію, мої проблеми – не його рівень", – визнав екс-президент України.

Як зазначив автор інтерв'ю Крістіан Нееф, якщо про особисте життя Янукович говорив досить охоче, то під час обговорення політичних подій 2014-2015 років він неодноразово плутався і намагався уникати складних питань.

Зокрема, екс-президент стверджує, що не віддавав розпоряджень про силовий розгін учасників Евромайдана, а також звинуватив в інтригах проти нього екс-главу президентської адміністрації Сергія Льовочкіна та олігарха Дмитра Фірташа.

Говорячи про розгоні студентів 30 листопада 2014 року, Янукович спочатку звинуватив у провокації проти міліції якихось "радикалів", а потім заявив, що дізнався про інцидент тільки вранці наступного дня під час гри в теніс. Льовочкін, за словами Януковича, в ці дні не відповідав на телефонні дзвінки.

Президент-утікач повідомив, що не збирався добровільно відмовлятися від своєї посади.

"Я був в Україні, мене просто відрізали від ЗМІ, заблокували й полювали за мною по всій країні", – заявив Янукович. Він також стверджує, що під час втечі з України за його кортежем полювала "сотня бойовиків із важким озброєнням", яка повинна була "всіх розстріляти".

Раніше польський журнал Newsweek писав, що зараз Янукович живе у престижному районі недалеко від Москви під назвою "Барвиха". Це частина "Рубльовки", де живуть найбагатші та найвпливовіші люди Росії. Янукович рідко виходить з дому. Частіше можна зустріти в місцевих магазинах з дорогими делікатесами його коханку – 42-річну Любов Полєжай.

Найбільш дохідним бізнесом Януковичів після втечі стали шахти в окупованому Донбасі. Частину видобутого вугілля вивозять у Росію. Але велику кількість палива у Януковича купують українські ТЕС. Частина отриманих від України грошей старший син екс-президента віддає на фінансування терористів в Донбасі. Зокрема, оглядач пише, що тільки "ДНР" отримало понад 40 мільйонів доларів від Януковича.