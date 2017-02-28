Водопостачання Авдіївки не можуть відновити через міни на фільтрувальній станції – Жебрівський

Запасів води для в місті залишилося на три дні.
"Є проблема з водою. З 6 до 9 вечора ми подаємо воду. Є проблема з відновленням Донецької фільтрувальної станції, оскільки перебитий хлоропровод. Туди не заходить поки ані ОБСЄ, ані ремонтники, там є дві міни, їх поставили терористи. Ремонтники кажуть, що для ремонту хлоропровода треба 2-3 дні роботи. У старій Авдіївці ми підвозимо технічну воду, розвозимо ємності по магазинах", - заявив чиновник в ефірі каналу "112 Україна".
Голова Авдіївської ВГА Павло Малихін, в свою чергу, повідомив, що запасів води для в місті залишилося на три прокачування, фактично - на три дні.
Увечері 27 лютого ремонтна бригада електромонтажників відновила два пориви ЛЕП в районі Авдіївки, що виникли в результаті обстрілів, забезпечивши відновлення електропостачання міста.112 Україна