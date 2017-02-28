Водопостачання Авдіївки не можуть відновити через міни на фільтрувальній станції – Жебрівський

Запасів води для в місті залишилося на три дні.

Жителям Авдіївки загрожує нестача води Міністерство оборони України

Повноцінну подачу води довсе ще не відновлено, оскільки ремонтна бригада не може провести ремонтні роботи на Донецькій фільтрувальної станції через міни, встановлені на об'єкті бойовиками, повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Є проблема з водою. З 6 до 9 вечора ми подаємо воду. Є проблема з відновленням Донецької фільтрувальної станції, оскільки перебитий хлоропровод. Туди не заходить поки ані ОБСЄ, ані ремонтники, там є дві міни, їх поставили терористи. Ремонтники кажуть, що для ремонту хлоропровода треба 2-3 дні роботи. У старій Авдіївці ми підвозимо технічну воду, розвозимо ємності по магазинах", - заявив чиновник в ефірі каналу "112 Україна".

Голова Авдіївської ВГА Павло Малихін, в свою чергу, повідомив, що запасів води для в місті залишилося на три прокачування, фактично - на три дні.

Увечері 27 лютого ремонтна бригада електромонтажників відновила два пориви ЛЕП в районі Авдіївки, що виникли в результаті обстрілів, забезпечивши відновлення електропостачання міста.