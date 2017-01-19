Військових ЗС РФ від "білої гарячки" лікують антидепресантами в Криму — розвідка

Окупанти порушують військову дисципліну та вчиняють бійки із місцевим населенням Криму.

В Криму окупантів лікують антидепресантами від білої гарячки” evgovorov / Depositphotos

У військах ЗС РФ на території незаконно анексованого Росією українського Криму продовжуються випадки грубого порушення військової дисципліни, зловживання спиртними напоями та сутички з місцевим населенням, повідомили в Головному управлінні Міноборони України.

"16 січня ц.р. в розміщення базового табору батальйонної тактичної групи (БТГр) зі складу 51 парашутно десантного полку (в/ч 33842, пункт тимчасової дислокації н.п.Філатівка) 106 повітряно десантної дивізії (Тула) ЗС РФ прибув заступник начальника Управління військової поліції м.Сімферополя з метою з'ясування обставин участі військовослужбовців підрозділу у нещодавній бійці з цивільними особами", - йдеться в повідомленні ГУР в Facebook.

Зазначається, що командування БТГр намагалось приховати факт бійки і всіляко перешкоджало роботі представникам "військової поліції".

Також в ГУР додали, що для профілактики та лікування випадків "білої гарячки" та алкогольної інтоксикації медслужбою базового табору БТГр придбано велику кількість ліків, у тому числі антидепресивної дії та гепатопротекторів.

Раніше в ГУР повідомили, що відбулась перестрілка між військовими ЗС РФ та бойовиками "ДНР" та що бойовики ОРДЛО влаштували перестрілку з російськими військовими, де було поранено поранено 20 осіб.