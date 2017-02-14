Війна в Донбасі хвилює українців більше, ніж комунальні тарифи

Українці хочуть зниження тарифів та підвищення зарплат, але головною проблемою залишається війна з Росією.
За даними опитування 56,4% вважають важливим завданням влади "регулювати ціни, знижувати комунальні тарифи".
Варіанат "стимулювати розвиток економіки, створювати сприятливі умови для бізнесу" обрали 48,2% респондентів, "боротися із корупцією та корупціонерами" - 45,6%, "підвищити пенсії і зарплати" - 41,6%.
Головні завдання влади (не більше п'яти варіантів відповіді):
|
|
Грудень-2015
|
Грудень-2016
|
Врегулювати ситуацію на Донбасі, досягти миру
|
78,5
|
74,9
|
Регулювати ціни, знижувати комунальні тарифи
|
44,8
|
56,4
|
Стимулювати розвиток економіки, створювати сприятливі умови для бізнесу
|
43,3
|
48,2
|
Боротися із корупцією та корупціонерами
|
56,3
|
45,6
|
Підвищити пенсії і зарплати
|
47,6
|
41,6
|
Відновлювати промисловість, створювати нові робочі місця
|
31,2
|
34,4
|
Здійснювати соціальний захист малозаможних людей
|
31,5
|
27,1
|
Обмежувати вплив олігархів на владу і суспільство
|
25,8
|
19,5
|
Зміцнювати обороноздатність країни, посилювати армію
|
10,7
|
18,4
|
Тримати курс гривні
|
14,8
|
17,3
|
Зайнятися реформою державного управління – призначати на державні посади чесних кваліфікованих фахівців
|
19
|
15,9
|
Прискорювати процеси європейської інтеграції України, виконувати вимоги Угоди про асоціацію
|
7,4
|
10,6
|
Проводити децентралізацію, передавати повноваження у місцеві громади
|
9,7
|
10,4
|
Провести дострокові вибори і змінити владу
|
7,7
|
7,1
|
ВАЖКО СКАЗАТИ
|
1,1
|
2,2
|
Інше
|
0,6
|
0,6
Опитування було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова 16-20 грудня 2016 року серед 2000 респондентів за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
За даними опитування Research & Branding Group, у лютому 2017 року дві третини українців (66%) в цілому були не задоволені своїм життям. За останні п'ять років індекс задоволеності українців життям ніколи не піднімався вище нуля.DT.UA