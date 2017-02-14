Війна в Донбасі хвилює українців більше, ніж комунальні тарифи

Українці хочуть зниження тарифів та підвищення зарплат, але головною проблемою залишається війна з Росією.

Війна в Донбасі залишається головною проблемою для українців Сайт Міноборони України

Українці вважають, що головні зусилля влада повинна зосередити на врегулюванніі досягти миру (74,9%), свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За даними опитування 56,4% вважають важливим завданням влади "регулювати ціни, знижувати комунальні тарифи".

Варіанат "стимулювати розвиток економіки, створювати сприятливі умови для бізнесу" обрали 48,2% респондентів, "боротися із корупцією та корупціонерами" - 45,6%, "підвищити пенсії і зарплати" - 41,6%.

Головні завдання влади (не більше п'яти варіантів відповіді):

Грудень-2015 Грудень-2016 Врегулювати ситуацію на Донбасі, досягти миру 78,5 74,9 Регулювати ціни, знижувати комунальні тарифи 44,8 56,4 Стимулювати розвиток економіки, створювати сприятливі умови для бізнесу 43,3 48,2 Боротися із корупцією та корупціонерами 56,3 45,6 Підвищити пенсії і зарплати 47,6 41,6 Відновлювати промисловість, створювати нові робочі місця 31,2 34,4 Здійснювати соціальний захист малозаможних людей 31,5 27,1 Обмежувати вплив олігархів на владу і суспільство 25,8 19,5 Зміцнювати обороноздатність країни, посилювати армію 10,7 18,4 Тримати курс гривні 14,8 17,3 Зайнятися реформою державного управління – призначати на державні посади чесних кваліфікованих фахівців 19 15,9 Прискорювати процеси європейської інтеграції України, виконувати вимоги Угоди про асоціацію 7,4 10,6 Проводити децентралізацію, передавати повноваження у місцеві громади 9,7 10,4 Провести дострокові вибори і змінити владу 7,7 7,1 ВАЖКО СКАЗАТИ 1,1 2,2 Інше 0,6 0,6

Опитування було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова 16-20 грудня 2016 року серед 2000 респондентів за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

За даними опитування Research & Branding Group, у лютому 2017 року дві третини українців (66%) в цілому були не задоволені своїм життям. За останні п'ять років індекс задоволеності українців життям ніколи не піднімався вище нуля.