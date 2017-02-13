Виявлено схованку з архівами ОУН в Тернопільській області

Добірку документів ОУН знайшли в околицях Теребовлі.

У Тернопільській області співробітники СБУ в ході перевірки інформації про незаконне зберігання зброї випадково виявили невідомий архів Організації українських націоналістів, який був захований в металевому бідоні, повідомили в прес-службі відомства.

Унікальну добірку документів ОУН знайшли при огляді підвалу одного з покинутих будинків на околиці Теребовлі - документи були загорнуті в сторінки радянських газет.

"Поверхневий огляд знахідки дозволяють припустити належність документів до архіву Теребовлянського районного проводу ОУН, який діяв на території області в 40-х роках минулого століття", - йдеться в повідомленні.

Минулого тижня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що польська сторона не готова погодитися з уславленням Україною історичних осіб, яких вважає злочинцями. Польський президент розповів, що просив у президента України Петра Порошенка змінити закон, прийнятий у квітні 2015 року, згідно з яким ОУН і УПА визнаються формуваннями, що боролися за незалежність України і мають право на відповідні почесті.

Детальніше про складнощі в українсько-польських відносинах читайте у статті Павела Коваля "Потреба уяви, потреба інституцій" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".