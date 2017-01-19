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Вищий спецсуд відмовився переносити розгляд справи Єфремова з Луганської області до Києва

19 січня в 13:19

Рішення відхилити відповідне клопотання захисту було прийнято на засіданні 19 січня.

Александр Ефремов
Справа Єфремова буде і надалі розглядатися Старобільським райсудом у Луганській області
blog.tui.ua
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ відмовився задовольняти клопотання захисту керівника фракції ПР у Верховній раді 7 скликання Олександра Єфремова про перенесення його справи зі Старобільського районного суду Луганської області до Печерського районного суду Києва.

Відповідне рішення було прийнято Вищим спецсудом на засіданні в четвер, 19 січня.

17 січня Старобільський районний суд Луганської області продовжив Олександру Єфремову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 17 березня.

Як відомо, 16 січня 2017 року Старобільський суд почав підготовче засідання у справі Єфремова. На ньому було прийнято рішення надати підсудному безкоштовного захисника з причини відсутності його адвокатів. Єфремов відмовився від цього, але суд не задовольнив відповідне клопотання обвинуваченого. Тому на засіданні у вівторок цей адвокат був присутній.

Наступне засідання у Старобільську відбудеться 24 січня.

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Олександр Єфремов був затриманий 30 липня 2016 року в аеропорту Києва за підозрою в державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і державний суверенітет України, захопленні державних будівель, а також сприянні створенню терористичної організації "ЛНР".

13 січня Олександра Єфремова конвоювали в Луганську область.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Луганськ Єфремов Київ
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