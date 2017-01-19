Вищий спецсуд відмовився переносити розгляд справи Єфремова з Луганської області до Києва

Рішення відхилити відповідне клопотання захисту було прийнято на засіданні 19 січня.
Відповідне рішення було прийнято Вищим спецсудом на засіданні в четвер, 19 січня.
17 січня Старобільський районний суд Луганської області продовжив Олександру Єфремову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 17 березня.
Як відомо, 16 січня 2017 року Старобільський суд почав підготовче засідання у справі Єфремова. На ньому було прийнято рішення надати підсудному безкоштовного захисника з причини відсутності його адвокатів. Єфремов відмовився від цього, але суд не задовольнив відповідне клопотання обвинуваченого. Тому на засіданні у вівторок цей адвокат був присутній.
Наступне засідання у Старобільську відбудеться 24 січня.
Олександр Єфремов був затриманий 30 липня 2016 року в аеропорту Києва за підозрою в державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і державний суверенітет України, захопленні державних будівель, а також сприянні створенню терористичної організації "ЛНР".
13 січня Олександра Єфремова конвоювали в Луганську область.DT.UA